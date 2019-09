Khabib onthult plan voor volgende kamp in Afrika om 72 miljoen op te halen voor goede doelen voor kinderen ODBS

09 september 2019

18u17 4 MMA Vergeet de trash talk met McGregor. Khabib Nurmagomedov toont dat het ook anders kan. Vergeet de trash talk met McGregor. Khabib Nurmagomedov toont dat het ook anders kan. Veel respect voor zijn tegenstander Dustin Poirier het voorbije weekend, grootse plannen voor een volgend gevecht in Afrika. De MMA-superster uit Dagestan -maar liefst 26 miljoen Russen zagen hem op tv triomferen- hoopt 72 miljoen euro uit die kamp te genereren. Geld dat rechtstreeks naar een plaatselijke goede doelen voor kinderen moet gaan.

Khabib liet de worstelkampioen in hem zaterdagavond nog eens naar boven komen. De Amerikaan Poirier zag meer canvas dan hem lief was en werd uiteindelijk genekt door een armklem. Troefkaart van ‘The Eagle’ - vraag dat maar aan Conor McGregor. Nog even duidelijk gemaakt wie er heerst bij de lichtgewichten. Nul nederlagen, 28 zeges, nog nooit duurde een zegereeks in het MMA langer. Ook opvallend was de locatie zaterdagavond: een arena op Yas Island in Abu Dhabi, goed voor 13.000 toeschouwers. “Ze hebben dit stadion hier in twee maanden gebouwd”, sprak Khabib na zijn triomf. “Dan moet dit toch ook in Congo of Nigeria kunnen. Zo kan ik er vechten en kunnen we al het geld aan een goed doel daar schenken. Het gaat er erg slecht aan toe in Afrika, waar op veel plaatsen niet eens drinkwater is. Daar wordt nauwelijks over gepraat, terwijl dat wel zou moeten.”

“Ik zou er begin van volgend jaar kunnen vechten. En al het geld aan kinderorganisaties voor het goede doel schenken. Dat moet toch minstens 50 tot 80 miljoen dollar (45 tot 72 miljoen euro, nvdr) opleveren?”

De eerstvolgende tegenstander in lijn die Khabib kan uitdagen voor de wereldtitel, is Tony Ferguson. Maar wat als die om de een of andere reden niet wil? De Amerikaan is er al 35. Dan behoort een herkansing voor Conor McGregor tot de mogelijkheden. Meteen na de zege van Khabib zaterdag liet de Ier al weten dat hij het vel van Khabib wil. En ook UFC-goeroe Dana White ziet er ongetwijfeld graten in. “Conor wil het gevecht, de fans willen het gevecht. Dus ja, er zit logica in. Maar eerst zien wat Ferguson zegt. Daarna zien we wel”, sprak White.