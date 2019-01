Khabib en McGregor kennen sancties na massale knokpartij: Rus krijgt fikse boete, Conor staat in april mogelijk al terug in de kooi GVS

29 januari 2019

19u34 0 Meer Sport Het heeft even geduurd, maar MMA’ers Khabib Nurmagomedov en Conor McGregor kennen eindelijk hun straf na de massale knokpartij na hun onderling duel in Las Vegas. Khabib krijgt een schorsing van negen maanden en moet 500.000 dollar (440.000 euro) ophoesten, terwijl McGregor zes maanden aan de kant staat en een boete van 50.000 dollar (44.000 euro) ontvangt.

How #Khabib goes from victor to villain at #UFC229 https://t.co/0PRTGI96vE eSeats.com(@ eSeats) link

De ‘Nevada State Athletic Commission’ velde vandaag haar oordeel over de twee MMA’ers. Zowel Khabib Nurmagomedov als Conor McGregor waren niet aanwezig op de zitting. De schorsingen hebben een terugwerkende kracht, waardoor McGregor op 6 april zijn MMA-rentree kan maken. Initieel stapt Nurmagomedov op 6 juli opnieuw de kooi in, maar als de Rus zijn medewerking verleent aan een anti-pestcampagne, wordt zijn schorsing met drie maanden verminderd. In dat geval kan hij op dezelfde datum als McGregor zijn comeback vieren.

Seconden nadat Khabib op 6 oktober in de T-Mobile Arena in Las Vegas in de vierde ronde de maat nam van McGregor, brak een heuse knokpartij uit. Khabib sprong uit de kooi en had het gemunt op enkele leden van McGregors team. Het sein voor de entourage van Khabib om ook in actie te schieten, want zij sprongen ondertussen in de octagon. Een trainingspartner deelde twee slagen uit op het achterhoofd van McGregor, een andere probeerde de Ier een vuistslag te verkopen. Drie mannen van de entourage van Khabib werden gearresteerd maar later weer vrijgelaten. Even werd gewag gemaakt dat Khabib zijn wereldtitel bij de lichtgewichten moest inleveren. Zo ver kwam het echter nooit.