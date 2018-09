Kevin Mayer verpulvert wereldrecord op de tienkamp op Décastar in Talence TLB

16 september 2018

19u09

Bron: Belga 0 Meer Sport De Fransman Kevin Mayer heeft op de Décastarmeeting in Talence het wereldrecord op de tienkamp verpulverd. Hij tilde het record, dat de Amerikaan Ashton Eaton in 2015 op 9.045 punten bracht, richting 9.126 punten.

Toen Eaton in 2015 zijn record neerzette, dacht bijna iedereen dat de score jaren of misschien wel decennia zou standhouden. Niet dus. Mayer acteerde dit weekend in Talence, vlakbij Bordeaux, van begin tot eind op een adembenemend niveau. De Fransman neemt zo een wel heel stevige revanche voor het EK atletiek in Berlijn, waar hij als topfavoriet drie ongeldige sprongen liet optekenen in het verspringen en de strijd moest staken.

Voor de afsluitende 1.500 meter had Mayer al 8.421 punten verzameld. Met die score zou hij op de vierde plaats uitkomen op de wereldranglijst van 2018, en dan moest zijn laatste onderdeel er nog bijgeteld worden. Om maar te zeggen hoe uitzonderlijk de prestatie van de Fransman was. Hij liep zijn 1.500 meter in 4:36.11, en kwam zo op die fenomenale 9.126 punten uit. Nog een leuk statistiekje: Mayer scoorde op beide dagen van de tienkamp precies 4.563 punten.

"We hebben samen ongelofelijke momenten beleefd, waarvoor onwaarschijnlijke dank", sprak Mayer na afloop het publiek toe. "Jullie hebben je een echt kennerspubliek getoond. Als ik om stilte vroeg, werd het muisstil. Als ik aanmoediging vroeg, deed iedereen mee. Hopelijk gaan jullie de spirit van de tienkamp nu verder verspreiden over de wereld. Ik dacht dat ik ging huilen nu, maar ik heb dit weekend al zo veel gehuild dat mijn tranen op zijn."

De tien werken van Mayer in Talence op een rijtje:

100m: 10.55

verspringen: 7m80

kogelstoten: 16m01

hoogspringen: 2m05

400m: 48.42

110m horden: 13.75

discuswerpen: 50m54

polsstokspringen: 5m45

speerwerpen: 71m90

1.500m: 4:36.11