Kevin en Jonathan Borlée doen zeker door tot 2022: “Gemis van adrenaline liet ons nieuwe doelen opstellen” VH/MXG/GVS

03 juni 2020

13u50 0 Atletiek Kevin en Jonathan Borlée (32) gaan zeker door tot en met 2022. Dat lieten de atletiekbroers deze middag weten op een persmoment. Naast de Olympische Spelen van Tokio 2021 willen ze schitteren op het WK en/of EK, die beide in 2022 doorgaan.

De tweelingbroers (32) zouden deze zomer normaal gezien voor de vierde keer deelnemen aan de Olympische Spelen. Maar door de coronacrisis werden de Spelen met een jaar uitgesteld. Daarna zullen de Borlées in ieder geval nog niet uitgelopen zijn, ze willen er zeker nog een jaar bij doen en ook schitteren op het WK en/of EK. Het WK 2022 vindt van 15 tot 24 juli plaats in het Amerikaanse Eugene (Oregon). Het EK 2022 zal van 11 tot 21 augustus doorgaan in het Duitse München.

Hun focus komt de komende jaren te liggen op de 400m en de 4x400m met de Belgian Tornados. Bovendien heeft Jonathan nog een extra doel: hij wil zijn persoonlijk record op de 200m (20'31") benaderen en eventueel een gooi doen naar het Belgische record. Dat staat momenteel op naam van Patrick Stevens (20'19").

Voorts kwam er ook de bevestiging dat de drie broers Borlée in zee gaan met de gereputeerde Franse spurtcoach Guy Ontanon (62), zoals we eerder schreven.

Jonathan Borlée: “We misten de adrenaline”

“We hadden altijd gezegd dat we na de Olympische Spelen van Tokio zouden beslissen of we nog doorgaan of niet”, vertelt Jonathan Borlée bij VTM Nieuws. “Die werden uiteindelijk uitgesteld, wat ons de tijd gaf om eens rond de tafel te zitten. Daaruit bleek dat we tijdens deze periode zonder competitie de adrenaline echt missen. Dat gaf ons zin om nieuwe objectieven te stellen en door te gaan tot 2022.”

De doelen van de Borlées? “Er zijn natuurlijk die uitgestelde spelen, nu in 2021, maar er is ook het EK en WK. Dat zijn twee zeer mooie uitdagingen. Het zou mooi zijn daar een medaille te pakken.” Borlée sprak ook over Ontanon die de Borlée-broers deze zomer zal begeleiden. “Hij zal ons coachen op de pure sprint. Het is een geweldig initiatief en deze nieuwe manier van trainen kan ons enkel hernieuwde motivatie geven.” Vreest Jonathan dan geen blessures door de andere manier van trainen op een kortere afstand? “We trainen nu inderdaad op de 100 en 200 meter. Dat is dus een andere afstand. We zien wel hoe ons lichaam daarop zal reageren. Hopelijk goed, uiteraard. Maar ik heb alle vertrouwen in deze samenwerking met Guy.”



