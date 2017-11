Kevin Borlée maakt brandhout van wereldranglijst: "Dit is een heel slecht idee" Redactie

18u58

Kevin Borlée is niet te spreken over het voornemen van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF) om vanaf 2018 wereldrankings in te voeren, naar het voorbeeld van het tennis. Die rankings zullen de minima vervangen waaraan atleten moeten voldoen om zich te plaatsen voor grote toernooien als het WK en de Olympische Spelen. "Ik vind dat een heel slecht idee. Dit is veranderen om te veranderen. Bovendien werden de atleten niet geconsulteerd", vertelt de 400m-specialist op de Team Belgium-stage in Lanzarote.

In de loop van het seizoen zullen atleten punten kunnen scoren. Hoe belangrijker de competitie, hoe meer punten er te rapen vallen. Het nieuwe systeem zou gebruikt worden voor de kwalificaties voor het WK 2019 in Doha en de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

"De atletiek is nu een heel objectieve sport, waarbij men bijvoorbeeld een chrono vraagt. Het is bijzonder jammer dat dit aan de kant geschoven wordt", ziet Kevin Borlée het somber in.

"Op de 400 meter zijn er slechts acht banen, en de ene competitie is de andere niet. Hoe zullen die punten geteld worden? Wie mag er deelnemen aan een meeting waar er meer punten te verdienen vallen? Nu gebeurt het vaak dat managers hierover beslissen en lobbyen om een goede baan te krijgen. De atleten dreigen niet op gelijke voet behandeld te worden."

"We zullen in compleet andere omstandigheden lopen, ons leven wordt heel wat complexer. Heel wat atleten zullen non-stop in actie moeten komen om voldoende punten te pakken. En dat in een sport waarin een optimale voorbereiding vereist is en waarin je tracht toe te werken naar een piek. En als je geblesseerd geraakt, wordt het heel moeilijk om terug te keren want je hebt nauwelijks punten", besluit de snelste Belg op de 400m in 2017.