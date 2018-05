Kevin Borlée loopt blessure op tijdens training TLB

14 mei 2018

16u44

Bron: Belga 0 Meer Sport Kevin Borlée heeft een blessure opgelopen tijdens een training op de 200 meter. Dat meldt Borlée zelf op Instagram. Door de blessure mist hij zaterdag de Jamaica International Invitational in het Jamaicaanse Kingston. Het zou om een verrekking in de hamstring gaan.

Borlée liep de blessure op toen hij aan het trainen was op de 200 meter. De 30-jarige Brusselaar zou in Kingston zijn eerste race van het seizoen lopen op de 400 meter, maar moet dus verstek geven. Borlée was op stage in Florida, maar keert terug naar België om zijn blessure te laten behandelen. "Dinsdag vliegt Kevin terug naar België", zegt vader Jacques Borlée. "We gaan bekijken hoe we hem zo snel mogelijk weer fit kunnen krijgen. Het is ambetant, maar dat is nu eenmaal topsport."

Borlée weet niet wanneer hij opnieuw fit zal zijn, maar laat de moed niet zakken. "Ik wil positief blijven, ook al is dit een grote tegenslag", zegt hij op zijn Instagramaccount. "Altijd tot het uiterste gaan, hoort nu eenmaal tot de sport. Zoals jullie wel kunnen begrijpen, zal ik niet in Kingston kunnen lopen. Ik weet niet wanneer mijn volgende race zal zijn, maar ik heb er het volste vertrouwen in dat mijn entourage me snel door deze periode zal helpen en dat ik snel weer kan beginnen te trainen. Ondanks alles blijf ik positief. Het is nu het moment om nog harder te werken."