Kersvers wereldrecordhouder op de marathon spreekt: "Ik had wel verwacht dat ik het record zou lopen, maar niet zó snel" DMM

17 september 2018

15u27

Bron: Nike 0 Meer Sport 2 uur, 1 minuut en 41 seconden. Ziehier het nieuwe wereldrecord van Eliud Kipchoge. De 33-jarige Keniaan blikte kort na zijn exploot voor sponsor Nike nog eens terug op zijn marathon van Berlijn. Eentje voor de geschiedenisboeken.

Je verbeterde het wereldrecord. Op welk moment in de wedstrijd realiseerde je wat er aan het gebeuren was?

"Na 30 kilometer was ik er zeker van dat ik een nieuw record aan het lopen was. Ik geloof niet in limieten. Tijdens trainingen luister ik naar mijn lichaam, maar tegelijkertijd probeer ik mezelf ook uit te dagen om voorbij bepaalde grenzen te gaan, wanneer de tijd daar rijp voor is. Dat is het magische aan deze sport. Je limieten verleggen als atleet. Op 17 kilometer van het einde viel ik alleen, maar daar ben ik nooit mee bezig geweest. Ik wou enkel mijn tempo zo hoog mogelijk houden."

Opvallend, je blijft lachen. Ook tijdens een marathon.

"Inderdaad. 'Marathon is life'. Wie gelukkig wil zijn, moet van het leven genieten. En dat doe ik ook. Het is de reden achter mijn glimlach. Ik hou er van om marathons te lopen."

Had je stress voor de wedstrijd?

"Natuurlijk is er gezonde spanning, anders kan je niet goed presteren. Maar ik voelde me goed. Meestal ga ik 's morgens voor mijn wedstrijd wat joggen en stretch ik mijn spieren. Dat heb ik ook voor de marathon in Berlijn gedaan."

Je liep de marathon in Berlijn al meerdere keren. Waaraan verschilde de wedstrijd van dit jaar aan die van de vorige jaren?

"Ik doe graag mee in Berlijn, het is mijn favoriete omloop. Het is een vlak en snel parcours. Vorig jaar was het slecht weer, maar nu waren de omstandigheden ideaal. Ik voelde me goed en eigenlijk verliep alles positief. Enkel dat ik voor kilometerpaal 30 alleen viel, was verrassend. Maar ik ben me daarna gewoon blijven focussen op mijn tussentijden. Verder heb ik me ook totaal niet beziggehouden met de tegenstand."

De magische grens van 2 uur blijft wel staan. Jouw record is nog 99 tellen van die 2 uur verwijderd. Wat moet er nog gebeuren om die grens te slechten?

"Je hoeft geen raketgeleerde te zijn of buitenaardse talenten te hebben om dat voor elkaar te krijgen. Je moet er simpelweg in geloven. Daarnaast heb je ook een ploeg rondom je nodig die er in gelooft. En die ook in de atleet zelf gelooft. Ook het materiaal en de omstandigheden zijn belangrijk. De perfecte schoenen maken een loper beter en sterker. Als aan die voorwaarden voldaan is, dan is alles mogelijk."

Je won goud op de Olympische Spelen, je brak het wereldrecord. Wat rest er nog in jouw carrière.

"Mijn plannen liggen niet vast. Mijn schema is voorlopig blanco. Ik plan wedstrijd per wedstrijd. Nu neem ik wat tijd om te herstellen van mijn inspanning in Berlijn. Ik heb een gezin, dus breng ik nu tijd met mijn familieleden door. Ik lees ook graag boeken. Dat zijn dus mijn bezigheden tijdens deze rustperiode."

Trek je in 2020 naar de Olympische Spelen in Tokio?

"Absoluut. Ik hou van het lopen en ik denk helemaal nog niet aan mijn pensioen."

Is dit een droom die uitkomt?

"Zeker en vast. Ik had wel verwacht dat ik ooit het wereldrecord zou lopen, maar niet met deze tijd. Ik hoopte om een klein beetje onder die 2 uur 2 minuten en 57 seconden uit te komen. Ik had het helemaal niet verwacht om zo snel te zijn.