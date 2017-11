Kersvers wereldkampioen driebanden Frédéric Caudron ook nieuwe nummer een van de wereld Redactie

Frédéric Caudron voert opnieuw de wereldranglijst van het driebanden aan. De 49-jarige Henegouwer kroonde zich gisteren in het Boliviaanse Santa Cruz voor de derde keer in zijn carrière tot wereldkampioen. Daardoor lost hij uittredend kampioen Daniel Sanchez ook als nummer een van de wereld af.

Caudron, die als nummer zes van de wereld aan het toernooi begon, schakelde de Spanjaard Sanchez in Bolivië in de kwartfinales met 40-18 uit. In de finale nam de 'Extraterrestial' met 40-16 de maat van Eddy Merckx. Het was de derde keer in de geschiedenis dat twee landgenoten tegenover elkaar stonden in een WK-finale. In 1936 streden twee Amerikanen om de wereldtitel, in 1938 twee Argentijnen.

Merckx klom op de wereldranglijst van elf naar acht op. Eddy Leppens, vorig jaar nog goed voor brons, werd in Santa Cruz in de achtste finales uitgeschakeld door de onbekende Mexicaan Javier Vera, en zakte van 16 naar 24. De 50-jarige Javier Vera was als kwartfinalist de toernooiverrassing en maakte op de ranking een reuzensprong van 935 naar 77.

Met 402 rankingpunten heeft Caudron 64 punten voor op de Nederlander Dick Jaspers en 68 op de Zweed Torbjörn Blomdahl. Sanchez en de Italiaan Marco Zanetti maken de top vijf compleet.

Caudron maakt ook nog kans op de eindzege in de Wereldbeker. Daarvoor moet hij begin december in de slotmanche in het Egyptische Hurghada wel 36 punten goedmaken op de Zuid-Koreaan Kim Heang Jik, die op de wereldranglijst van twee naar zes tuimelde, en 28 op Blomdahl.