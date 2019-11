Kent u Juste Jocyte al? 13-jarig supertalent is jongste speelster ooit op internationaal toernooi MGL

14u52 0 Basketbal Wat deed u toen u dertien jaar was? Juste Jocyte maakte gisteren haar eerste minuten voor de Litouwse nationale basketploeg in een kwalificatiewedstrijd voor het EK 2021. Het vrouwenbasket heeft er zo een toptalent bij. Jocyte speelde als forward even mee in de makkelijke 108-43 overwinning van de Litouwse dames tegen Albanië. In net geen tien minuten was ze goed voor vier punten en drie assists.

Juste Jocyte werd geboren op 19 november 2005 en wordt over vier dagen 14 jaar oud. Ze heeft Tom Boonen dus geen wereldkampioen zien worden in Madrid, ze heeft de legendarische Champions Leaguefinale tussen AC Milan en Liverpool niet meegemaakt en ze was er nog niet bij toen Kim Clijsters haar eerste US Open won. En toch speelt ze als tiener nu al tussen de grootste basketbaldames. “Ik was wel wat nerveus om op het veld te komen, maar ik ben blij dat de coach me een kans gegeven heeft.”, sprak ze na de wedstrijd.

Bij Tony Parker

Door insiders wordt ze bestempeld als een gigantisch talent voor het vrouwenbasketbal. Vorige zomer speelde ze al de pannen van het dak op het EK U16, waar ze gemiddeld bijna 20 punten per wedstrijd scoorde en Litouwen zo naar een zilveren medaille leidde. Ze veroverde zo ook een plek in het team van het toernooi. Vorige week tekende ze een contract bij ASVEL Lyon, een Franse topclub die eigendom is van ex-NBA-boegbeeld Tony Parker. Ze wordt er ploegmate van onze Belgian Cat Julie Allemand.