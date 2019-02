Kenneth Van Gansbeke moet met armblessure forfait geven voor Grand Slam judo in Parijs YP

05 februari 2019

22u05

Bron: Belga 0 Meer Sport Kenneth Van Gansbeke moet dit weekend forfait geven voor het Grand Slam judo in Parijs. De 28-jarige Oost-Vlaming liep gisteren bij een stage in Herstal een blessure aan de triceps op.

Op de eerste dag van de internationale stage in Herstal moest Van Gansbeke de training al snel stop zetten. "Bij een eens niet zo intensieve beweging voelde ik plots een pijnscheut, waarna de triceps bijna onmiddellijk heel sterk opzwol en ik mijn arm nog maar amper kon plooien of strekken", verklaarde de judoka. "De dokter vermoedde dat ik een scheurtje had opgelopen in de aanhechting van de triceps. Nader onderzoek heeft dat dinsdag bevestigd.”

Met het oog op kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020 had Van Gansbeke naar de Grand Slam van Parijs en het European Open van Rome van een week later gepiekt. "Ik heb grondig overlegd met mijn staf en ben met heel veel spijt tot het besluit gekomen dat het beter is om forfait te geven voor Parijs. Een flinke streep door de rekening, omdat er veel punten te verdienen zijn voor de olympische Ranking. Maar we willen niet het risico nemen om heel het seizoen op de helling te zetten. Als het herstel vlot verloopt, overweeg ik toch nog om naar Rome te gaan".