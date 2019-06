Keniaanse marathonloper Felix Kirwa krijgt net als zijn zus dopingschorsing YP

12 juni 2019

12u52

Bron: Belga 0 Atletiek De Keniaanse marathonloper Felix Kirwa heeft van de Athletics Integrity Unit (AIU) van de Internationale Atletiekfederatie IAAF een schorsing van negen maanden gekregen voor het gebruik van het verboden product strychnine, zo maakte de IAAF vandaag bekend.

De schorsing loopt op 14 november af. Daarnaast moet de Keniaan zijn begin december behaalde zilveren medaille in de marathon van Singapore inleveren. In de lente van 2016 was Kirwa nog de beste in de marathon van Antwerpen.

Het is echter vooral opvallend dat Kirwa's zus Eunice Jepkirui Kirwa een drietal weken geleden eveneens een bestraffing kreeg wegens dopinggebruik. De voor Bahrein uitkomende atlete werd betrapt op het gebruik van epo en kreeg daarvoor een voorlopige schorsing. Eunice Kirwa is de zilverenmedaillewinnares van de olympische marathon in Rio de Janeiro in 2016.