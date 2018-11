Keniaanse Keitany wint voor 4e keer marathon van New York, ook Ethiopiër Desisa mag vieren Redactie

04 november 2018

19u02

De Keniaanse Mary Keitany heeft vandaag voor de vierde keer in haar loopbaan de marathon van New York op haar naam geschreven. Bij de mannen trok de Ethiopiër Lelisa Desisa aan het langste eind.

De 36-jarige Keitany legde de afstand af in 2u22:48. Haar landgenote Vivian Cheruiyot (2u26:02) volgde als tweede, voor de Amerikaanse titelverdedigster Shalane Flanagan (2u26:22). Het is voor Keitany de vierde zege na 2014, 2015 en 2016. Alleen de Noorse Grete Waitz deed in de jaren 1970 en 1980 beter met negen overwinningen.

Bij de mannen tekende de 28-jarige Desisa in een tijd van 2u05:59 voor de zege. Zijn landgenoot Shura Kitata (2u06:01) moest tevreden zijn met zilver, het brons ging naar de Keniaanse titelverdediger Geoffrey Kamworor (2u06:26).

- Vrouwen -

1. Mary Keitany (Ken) 2u22:48

2. Vivian Cheruiyot (Ken) 2u26:02

3. Shalane Flanagan (VSt) 2u26:22

4. Molly Huddle (VSt) 2u26:44

5. Rahma Tusa (Eth) 2u27:13

6. Desiree Linden (VSt) 2u27:51

7. Allie Kieffer (VSt) 2u28:12

8. Lisa Weightman (Aus) 2u29:11

9. Mamitu Daska (Eth) 2u30:31

10. Belaynesh Fikadu (Eth) 2u30:47

- Mannen -

1. Lelisa Desisa (Eth) 2u05:59

2. Shura Kitata (Eth) 2u06:01

3. Geoffrey Kamworor (Ken) 2u06:26

4. Tamirat Tola (Eth) 2u08:30

5. Daniel Wanjiru (Ken) 2u10:21

6. Jared Ward (VSt) 2u12:24

7. Scott Fauble (VSt) 2u12:28

8. Festus Talam (Ken) 2u12:40

9. Shadrack Biwott (VSt) 2u12:52

10. Chris Derrick (VSt) 2u13:08