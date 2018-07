Keniaanse Beatrice Chepkoech loopt wereldrecord op 3.000 meter steeple op Diamond League in Monaco TLB

20 juli 2018

21u18

De Keniaanse Beatrice Chepkoech heeft op de Diamond League atletiekmeeting in Monaco een wereldrecord neergezet op de 3.000 meter steeple.

De 27-jarige Chepkoech liep in Monaco een tijd van 8:44.32. Hiermee doet ze gevoelig beter dan Ruth Jebet, die het vorige record in handen had. De atlete uit Bahrein zette in augustus 2016 in Parijs een chrono neer van 8:52.78.

Eline Berings wordt vierde op 100 meter horden

Eline Berings is als vierde gefinisht op de 100 meter horden op de Diamond League atletiekmeeting in Monaco, de tiende manche van het seizoen. Ze liep er 12.94.

Woensdag in Luik stelde Berings haar persoonlijk record nog gevoelig bij richting 12.72. Ze benaderde daarmee het Belgisch record van Anne Zagré tot op één honderdste. Vrijdag in Monaco waren de omstandigheden minder ideaal, onder meer door de tegenwind van 0.3 meter per seconde, maar de Gentse snelde wel naar een knappe vierde plaats in 12.94. Normaal moet Berings het vooral van haar kanonstart hebben, maar in Monaco was haar tweede wedstrijddeel opvallend goed.

De winst ging in Monaco naar de Amerikaanse Queen Harrison in 12.64. Haar landgenote Dawn Harper-Nelson was tweede in 12.90, de Jamaicaanse Yanique Thompson derde in 12.92.