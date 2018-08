Keniaan verliest zijn schoen in volle race en moet op blote voet verder, maar niet veel later is hij wel 50.000 dollar rijker TLB

30 augustus 2018

23u21

Bron: Belga 1 Meer Sport In Zürich vonden vanavond de helft van alle Diamond League-atletiekfinales plaats. De opvallendste prestaties kwamen van de Keniaan Conseslus Kipruto, die de 3.000 meter steeple won op één schoen, en de Nieuw-Zeelandse kogelstoter Tomas Walsh, die het Diamond League-record bijstelde. De andere helft van de finales gaan vrijdag door op de Memorial Van Damme in Brussel.

Al na één minuut wedstrijd in de steeple verloor Kipruto zijn schoen, maar hij zette gewoon door. Hij hield op de finish de Marokkaan Soufiane El Bakkali met vier honderdsten af, en streek zo de 50.000 dollar op die iedere winnaar van de Diamond League krijgt. Walsh was in het kogelstoten een van de weinigen die na een lang en slopend seizoen nog zijn allerbeste niveau wist te halen, en stootte 22m60, een meetingrecord en een Diamond League-record.

De Colombiaanse Caterine Ibargüen is de enige die nog in aanmerking komt voor een dubbele jackpot. Ze won het hink-stap-springen met 14m56, en doet vrijdag in Brussel ook een gooi naar de zege in het verspringen. De Nederlanders Dafne Schippers en Sifan Hassan dubbelen ook, maar konden niet winnen in Zürich. Schippers was in 11.15 vijfde op de 100 meter, die in 11.01 gewonnen werd door de Ivoriaanse Murielle Ahouré. Hassan was op de 5.000 meter in 14:38.77 tweede, op 38 honderdsten van de Keniaanse Hellen Obiri. In Brussel loopt Schippers de 200 meter, Hassan de 1.500 meter.

De Zuid-Afrikaanse Caster Semenya was zoals gewoonlijk niet te houden op de 800 meter, die ze won in 1:55.27. Ook op de 1.500 meter bij de mannen was de hoofdprijs voor de topfavoriet, want de Keniaan Timothy Cheruiyot haalde het in 3:30.27. De Amerikaan Noah Lyles ging met 19.67 pijlsnel op de 200 meter, de Amerikaan Fred Kerley won de 400 meter in 44.80.

In het voorprogramma mochten vijf jonge Belgen aantreden. Michael Obasuyi, recent nog actief op het EK in Berlijn, werd op de 110 meter horden vijfde in 14.38. Thomas Carmoy finishte op diezelfde afstand als zevende in 14.93. Op de 400 meter horden werd Dylan Owusu vijfde in 52.17. Op de 800 bij de meisjes tot slot was Eléa Henrard vierde in 2:08.71, Vanessa Scaunet zevende in 2:13.54.

Let's see if Olympic champion Conseslus Kipruto can win this Diamond League steeplechase with one shoe. pic.twitter.com/b70l0evNKI Nick Zaccardi(@ nzaccardi) link