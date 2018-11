Keniaan Misoi wint marathon in Athene TLB/Belga

11 november 2018

13u06 0

De Keniaan Brimin Kipkorir Misoi heeft de 36e editie van de marathon van Athene op zijn naam geschreven. De winnaar van de marathon van Nairobi (2017) finishte in 2u10:56. Daarmee bleef hij slechts 19 seconden boven het parcoursrecord in de Griekse hoofdstad, vier jaar geleden gelopen door zijn landgenoot Felix Kandie.

Misoi haalde het voor twee Ethiopiërs, Tiruneh Workneh Tesfa (2u12:52) en Azmeraw Mengistu Gereme (2u13:20).

De Keniaanse Muriuki Nyawire was de eerste vrouw die over de streep kwam, in 2u36:46.