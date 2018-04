Keniaan Lonyangata verlengt titel in marathon van Parijs - Seboka Negussa wint in Hannover - Abdi maakt indruk in Rotterdam TLB

08 april 2018

12u58

Bron: Belga 0

De Keniaan Paul Lonyangata heeft voor het tweede jaar op rij de marathon in de Franse hoofdstad Parijs op zijn naam geschreven. Lonyangata finishte in 2u06:21. Bij de vrouwen ging de zege in 2u22:56 naar zijn landgenote Betsy Saina.

Negussa en Kiprop vieren in marathon van Hannover

De Ethiopiër Seboka Negussa heeft de 28e editie van de marathon in het Duitse Hannover op zijn naam geschreven. Negussa werkte de 42,195 kilometer af in 2u09:44 en zette daarmee de concurrentie op meer dan een halve minuut. De Keniaan Michael Njenga kwam in 2u10:16 als tweede over de meet. Bij de vrouwen ging de zege naar de Keniaanse Agnes Kiprop (2u32:35).

Bashir Abdi maakt indruk met achtste plaats bij debuut in Rotterdam

Bashir Abdi heeft in het Nederlandse Rotterdam een succesvol marathondebuut gekend. Hij klokte een tijd van 2u10:46 en finishte als achtste. Abdi dook ruim onder de EK-limiet van 2u13:47, maar gaf eerder aan in Berlijn voor de 10.000 meter te zullen kiezen. De Keniaan Kenneth Kipkemoi haalde het in een tijd van 2u05:44.

Zijn eerste marathon begon voor Abdi op onaangename wijze. Hij viel in de eerste meters op zijn hoofd. Daarna zat hij voor de rest van de eerste wedstrijdhelft in een ideaal groepje, waarvan de tempomakers waren aangetrokken voor de Nederlander Khalid Choukhoud. Na minder dan 25 kilometer vielen echter zowel de hazen als Choukhoud weg, en stond Abdi er helemaal alleen voor.

Nadat hij in 1u05:33 aan de halve marathon passeerde en daarna alleen viel, leek het er even op dat Abdi zou gaan stilvallen. Niets was minder waar, want de Gentenaar versnelde alleen maar. Hij mag zich na zijn debuut al de achtste Belg aller tijden noemen op de marathon. Florent Caelen was tweede Belg in 2u15:59. Ook bij de vrouwen ging de overwinning naar Kenia. Visiline Jepkesho was de beste in 2u23:47.