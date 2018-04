Keniaan Koech pakt de zege in marathon van Antwerpen, Thomas De Bock vierde bij marathondebuut DMM

22 april 2018

13u16

Bron: Belga 0

Ezekiel Kiprop Koech heeft de marathon van Antwerpen gewonnen. De Keniaan liep binnen in 2u15:55. Thomas De Bock was de eerste Belg. Hij zette bij zijn eerste marathon een tijd van 2u17:59 neer. De limiet voor het EK in Berlijn komende zomer staat op 2u13:47.

De warmte zorgde ervoor dat bijna iedereen zijn oorspronkelijke plannen moest bijstellen in Antwerpen. Koech hield het best stand, zijn landgenoot Patrick Kiptanui Korir liep als tweede over de meet in 2u16:59. Evans Kipngetich Tanui vervolledigde het Keniaanse podium in 2u17:17. Onze landgenoot Thomas De Bock, die vanaf 25 kilometer met steken in de zij kreeg af te rekenen, debuteerde op de marathon met een vierde plaats.

Olympiër Manuela Soccol was topfavoriete bij de vrouwen, maar zij verliet na ongeveer 25 kilometer de wedstrijd met heupklachten. De winst ging naar Ann Sofie Claeys in 2u56:05. Om 14u30 volgt zondag in Antwerpen het grootste loopevenement van België met de Antwerp 10 miles.

Ezekiel Kiprop Koech wins the #AGAntwerpMarathon in 2:15:55. pic.twitter.com/fnF2JM1Z4c Antwerp 10 Miles(@ Antwerp10Miles) link