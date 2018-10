Keniaan Abraham Kiptum verbetert wereldrecord halve marathon in Valencia XC

28 oktober 2018

12u07

Bron: Belga 0 Meer Sport Abraham Kiptum heeft in Valencia het wereldrecord op de halve marathon aangescherpt. Hij legde de 21,0975 kilometer af in 58:18. De Keniaan verbeterde het vorige record (58:23), op naam van de Eritreeër Zersenay Tadese, met vijf seconden. Tadese liep die chrono op 21 maart 2010 in Lissabon.

Het vorige persoonlijk record van Kiptum op de halve marathon bedroeg 59 minuten en 9 seconden. In april won hij de marathon van Daegu in 2u06:29. In Valencia eindigde Kiptum voor twee Ethiopiërs, Yemal Yimer (58:33) en Abadi Hadis (58:44)

Bij de vrouwen ging de zege naar de Ethiopische Gelete Burka (1u06:10). De Keniaanse wereldrecordhoudster Joyciline Jepkosgei lukte op 22 oktober 2017 eveneens haar recordtijd in Valencia. Ze kwam toen na 1u04:51 over de streep.

¡RÉCORD DEL MUNDO! // WORLD RECORD!

🏆 Abraham Kiptum - 58:18 en @VCRunning #MedioMaratonVLC#ValenciaEsMedioMaraton pic.twitter.com/yiPO41qiMh MedioMaratónValencia(@ MedioMaratonVLC) link