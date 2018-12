Keeper Vincent Vanasch ontpopt zich tot Belgische held: “Shoot-outs zijn mijn specialiteit” ODBS

16 december 2018

16u48

Bron: Hockey 1 Meer Sport Vincent Vanasch deed zijn bijnaam van ‘The Wall’ in de WK-finale alle eer aan. Hield zijn netten schoon in de reguliere speeltijd en ontpopte zich tot de grote Belgische held in Bhubaneswar. Vier missers in de shoot-outs liet Oranje optekenen, drie keer stond Vanasch pal. Man van de match. “We hadden speciaal getraind op zo’n shoot out-serie.”

Als wellicht de beste keeper zakte Vanasch naar het WK in India af, twee weken later mag hij zich zonder twijfel de absolute nummer één noemen. Vanasch mag terugblikken op een bijzonder sterk WK, met de finale als apotheose. Zich tot held ontpoppen in de shoot-outs van een grote finale, het is de droom van elke keeper. “Die shoot-outs zijn een specialiteit. Daarin ik mijn beweeglijkheid optimaal uitspelen. We hadden er ook speciaal op getraind, zeker omdat we wisten dat het weleens erg spannend kon worden en op die shoot-outs uitdraaien. Ongelofelijk dat dit dan ook nog lukt. En tegen Nederland dan nog. Een match waar altijd een speciale sfeer rond hangt. Dit is onvergetelijk.”

Arthur Van Doren, de Belgische speler van het Jaar, werd meteen na de finale in Bhubaneswar verkozen tot beste speler van het WK. Nochtans miste Van Doren de eerste Belgische shoot-out, maar dat was alweer vergeven en vergeten. Van Doren leek nauwelijks te beseffen wat de Red Lions in India hadden gepresteerd. “Ik denk dat er bij het vertrek niet veel mensen gedacht hebben dat we hier op dit moment zouden triomferen. Dit is eigenlijk nauwelijks te vatten. Neen, het was geen mooie finale, wel een typische: bikkelen van begin tot einde, proberen niets weg te geven.”

“En wat een spanning vervolgens bij die shoot-outs. Onbeschrijfelijk, zeker toen die beslissende treffer van Desloover afgekeurd werd. In je achterhoofd weet je wel dat zoiets nog altijd kan, maar toch... Zo knap dat we meteen daarna karakter getoond hebben en Van Aubel meteen scoorde. Wauw, wat ben ik trots.”