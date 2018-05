Kazak van 36 bevestigt reputatie van 'hardste man op aarde' met bijzonder wrede slagenregen Hans Op de Beeck

07 mei 2018

12u02 0 A slow-motion look at Gennady Golovkin’s violent finish of Vanes Martirosyan #GGGVanes pic.twitter.com/amiBnwlrVF — Ryan Songalia (@ryansongalia) 6 mei 2018 Meer Sport Gennady Golovkin (36) heeft het voorbije weekend bewezen dat hij zijn aartsrivaal, de Mexicaan Saul 'Canelo' Alvarez, niet nodig heeft om de ongemeen harde bokser in zichzelf te laten bovenkomen en een record te evenaren.

Slachtoffer van Golovkin, bijgenaamd 'GGG' of 'Triple G', in het Californische StubHub Center was de Amerikaan Vanes Martyrosian. Hij was de vervanger van Alvarez, die in september vorig jaar de zegereeks van Golovkin stopzette door een controversieel gelijkspel te behalen in Las Vegas. Maar Alvarez zit momenteel een schorsing van zes maanden uit na een positieve dopingtest op clenbuterol in februari. Martyrosian pakte nochtans uit met een goeie combinatie in de openingsronde. Maar wat er in ronde twee afspeelde, was voer voor de liefhebbers van gewelddadige knock-outs. Het begon met een rake overhandse rechtse, waarna er een Kazakse slagenregen volgde: twee vliegensvlugge jabs en vervolgens een zware linkse die Martyrosian begrijpelijkerwijs tegen het canvas deed belanden. Nog tijdens het aftellen, maakte de scheidsrechter een einde aan de partij.

Gennady Golovkin vs Vanes Martirosyan #GGGVanes #GGG And it's all over pic.twitter.com/FfwyWcboo8 — Fancy Combat (@FancyCombat) 6 mei 2018

Golovkin verdedigde zo met succes zijn WBA-, WBC- én IBF-titel bij de middengewichten. Het was zijn 38ste overwinning, de 34ste voor het einde van de partij. Hij verloor nog nooit in zijn carrière en zag dus één kamp onbeslist eindigen. De Kazak evenaart met zijn zege het record van twintig succesvolle verdedigingen van zijn wereldtitel bij de middengewichten van de Amerikaan Bernard Hopkins. Golovkin: "Ik wil iedereen kloppen - laat ze maar komen. Ik heb veel gordels. Ik daag iedereen uit om ze af te pakken. Het maakt me niet uit wie. Laat me de hele klasse van de middengewichten uitkuisen."

Voor Martyrosian is het de vierde nederlaag tegenover 36 zeges. De Amerikaan had sinds mei 2016 niet meer in de ring gestaan. Het grootste deel van zijn carrière vocht hij bij de superwelters.