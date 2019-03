Katie Taylor vreest Delfine Persoon: “Dit wordt moeilijkste kamp ooit voor mij” TV

21 maart 2019

13u33

Bron: Sky Sports 0 Meer Sport Terwijl er nog gespeculeerd wordt of de ultieme kamp tussen Katie Taylor en Delfine Persoon al dan niet doorgaat, vertelt Taylor aan Sky Sports hoe hard ze uitkijkt naar het gevecht. Langs de andere kant weet de Ierse wereldkampioene dat ze niet zomaar Persoons WBC-titel zal veroveren. “Het zal een zeer fysiek gevecht worden en ik ga 100% moeten zijn om Persoon te verslaan”, klinkt het.

Setting voor de ultieme kamp op 1 juni is de Madison Square Garden in New York. Diezelfde avond vindt er ook de absolute boksmatch plaats tussen Anthony Joshua, die zijn wereldtitel verdedigt bij de zwaargewichten tegen Jarrell Miller. Toch moet het vrouwenduel tussen Katie Taylor en Delfine Persoon daar niet voor onder doen. Om Persoons WBC-titel bij de lichtgewichten te veroveren, zet Taylor haar drie titels op het spel.

Aan Sky Sports vertelt Taylor hoe ambitieus ze is om haar vierde gordel te bemachtigen. “Het is altijd mijn doel geweest om elke gordel op mijn naam te schrijven.”

Maar de 32-jarige Ierse weet dat onze Belgische bokstrots zich niet zomaar gewonnen zal geven. “Het zal een zeer fysiek gevecht worden en ik ga 100% moeten zijn om Persoon te verslaan. Ze is een complete bokster en heeft een vernietigende slag. Op meer dan 40 kampen verloor Persoon er slechts één. Ze draait al jaren mee aan de top, het wordt de kraker van het jaar.”

Geschiedenis

Met een vierde gordel wil Katie Taylor de absolute nummer één zijn bij de lichtgewichten en geschiedenis schrijven. Afgelopen zaterdag deed Taylor dat al door de eerste Ierse bokster te zijn die drie van de vier belangrijkste wereldtitels behaalde. Ze versloeg Rose Volante en kon zo de WBO-titel bij de lichtgewichten toevoegen aan haar andere wereldtitels, de WBA en IBF.