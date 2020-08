Katie Taylor opgefokt voor ‘wraakkamp’ van zaterdag na kritiek Delfine Persoon: “Ik ga alle twijfelaars het zwijgen opleggen” BF

18 augustus 2020

12u38

Bron: Eigen berichtgeving, DAZN 12 Meer sport Katie Taylor (34), de Ierse bokswereldkampioene bij de lichtgewichten, is komende zaterdag in de rematch tegen Delfine Persoon (35) gebrand om alle discussies rond haar vorige omstreden zege te doen stoppen: “Dat mensen zeggen dat het resultaat een schande of een diefstal was - dat is een schande op zichzelf.”

Zaterdag 22 augustus is het zover. Dan krijgt Delfine Persoon haar kans op revanche in een rematch tegen Katie Taylor. De Ierse kroonde zich op 1 juni 2019 in Madison Square Garden van New York tot ‘onbetwiste’ wereldkampioene van alle gordels bij de lichtgewichten door World Boxing Council-wereldkampioene Persoon te verslaan. Maar ‘onbetwist’ klonk toen wel erg wrang. De jurybeslissing op punten kwam bij de meeste waarnemers als onterecht over. Ook Persoon sprak toen dat ze ‘bestolen’ was. Vorige week gooide Persoon in een zoomgesprek ook nog olie op het vuur met kritiek op de “laffe verdedigende stijl” van Taylor vorig jaar. “In het eerste gevecht hield ze me vaak vast. Gaat ze opnieuw ‘lopen’ en me vastpakken? Voor de mensen is dat geen goed gevecht. Ik hoop dat ze een echt gevecht aangaat - twee boksers die ervoor gaan, en de beste zal winnen.”

Maar ook Taylor is zaterdag gebrand op revanche. Wraak tegenover alle critici dan, die haar zege toen als een schande brandmerkten. In een interview met Matchroom, het bureau van haar machtige bokspromotor Eddie Hearn die de rematch op zijn eigen domein in het Engelse Brentwoord (Essex) organiseert, beet Taylor gisteren fel van haar af: “Ik ga alle twijfelaars en iedereen die me vorig jaar bekritiseerd heeft het zwijgen opleggen.”

Taylor geeft toe dat de kritiek haar niet koud liet, maar ze vond het onterecht hoe hard ze is aangepakt: “Ik heb de kamp opnieuw bekeken. Het was duidelijk erg nipt, daarom verdient ze ook een rematch. Maar ik kon haar ook niet meer dan vijf rondes (op tien, red.) geven, eerlijk gezegd. Dat mensen zeggen dat het resultaat een schande of een diefstal was - dat is een schande op zichzelf. Ik was ontgoocheld met mijn prestatie die avond, maar ik was niet ontgoocheld over het resultaat. De juiste winnares had gewonnen.”

Haar lichaamstaal die avond nadat de kampjury haar op punten als winnares uitgeroepen had, verraadde anders. Uit haar blik sprak een mix van verbazing, ongeloof en opluchting. Taylor vindt dat niet abnormaal, zei ze gisteren: “Als je betrokken bent in zo’n nipt gevecht, dan is je eerste reactie opluchting. Het was te nipt om echt blij te zijn. En dat bleef het voorbije jaar in mijn hoofd spoken. Daarom ben ik verheugd dat er een nieuwe kamp komt.”

Lees ook:

Feëriek landgoed omgetoverd tot boksring: kamp Persoon-Taylor 2 wordt in deze unieke setting uitgevochten

Delfine Persoon wacht week Engelse quarantaine voor ‘wraakkamp’ tegen Taylor, psychologische oorlog al gestart: “Katie kookt van woede” (+)

Delfine Persoon krijgt haar herkansing tegen Katie Taylor: “Hopen op goede kamp, met deze keer juiste beslissing”