Katie Taylor na controversiële winst tegen Delfine Persoon: "Rematch is onvermijdelijk"

04 juni 2019

Bron: BBC 28 Boksen Katie Taylor heeft de deur voor een rematch tegen Delfine Persoon helemaal opengezet. “Ik zou het absoluut zien zitten om weer tegen haar te boksen”, zo zei de Ierse vandaag bij haar terugkeer in Dublin.

“Voor mij mag dat direct”, klonk het bij Delfine Persoon toen ze bij haar terugkeer op Zaventem gisteren gevraagd werd naar een rematch. “Ik sta nu nog zelfzekerder in mijn schoenen. En ik weet nu veel beter hoe ik tegen haar moet boksen, zo hard slaat Katie niet.” Maar onze landgenote had de hoop zo stilaan al laten varen. “De bokssport is zo commercieel dat ze dat risico niet gaat willen nemen volgens mij. Ik zou niet in haar plaats willen staan nu. Dan zou ik de kamp ook willen herdoen. Zo zou ik niet door het leven willen gaan. Ik verlies nog liever onterecht dan onterecht te winnen.”

Een dag later blijkt dus dat Taylor helemaal niet weigerachtig staat tegenover een tweede confrontatie. “Een rematch tegen Delfine Persoon is onvermijdelijk”, vertelde Katie Taylor zelf toen ze in Dublin landde. “Ik zou heel graag opnieuw tegen haar boksen. Het was een geweldige kamp en ik ben héél dankbaar dat ik die heb gewonnen.”

Hoewel het gros van de waarnemers een overwinning van Persoon gezien hadden, gaven de Amerikaanse kamprechters, tot ontzetting van het publiek in Madison Square Garden, de zege met 95-95, 96-94 en 96-94 aan Taylor. “Ik heb geen twijfels bij die uitslag”, vertelde Taylor. “Ook mijn manager en mijn trainer bevestigen dat ik al vroeg in de kamp de bovenhand had. Ik heb het verschil in de eerste rondes gemaakt, maar het werd wel nog heel close. Normaal ook als de beste twee van de wereld tegen elkaar vechten. Persoon is een groot kampioene. Ik ben er zeker van dat de fans zo’n kamp nog eens willen zien.”