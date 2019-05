Exclusief voor abonnees Katie Taylor: Million Dollar Baby die nog niet verloor als prof Bestbetaalde vrouwelijke bokser ooit wil uniek klavertjevier vervolledigen Valerie Hardie

29 mei 2019

06u30 0 Boksen Katie Taylor (32) is de Million Dollar Baby uit Ierland. De bestbetaalde vrouwelijke bokser ooit. Delfine Persoon zal het worst wezen hoe groot het fortuin of het aanzien van haar ­rivale intussen is. Voor haar is Taylor de olympische kampioene van 2012 op wiens scalp ze al lang aast.

Brookfield Place, een poepchic shoppingcenter gelegen in het ­financiële hart van Manhattan. Een toepasselijke plek voor de eerste publieke training van Katie Taylor gisteren in New York, want wie Taylor zegt, die zegt ook poen. Veel poen. Eén miljoen dollar, dat houdt de Ierse zaterdag aan haar titel­gevecht met Delfine Persoon over – of ze nu wint of verliest. Een ­ongezien bedrag – zelfs voor 99 procent van de mannelijke boksers. Al moet de 32-jarige Taylor die beurs wel delen met een klein ­bataljon aan begeleiders, zoals haar manager Brian Peters. Toen Persoon in december 130.000 euro bood om in België te boksen, repliceerde die: “Voor zo’n bedrag komt Katie haar bed nog niet uit.”

