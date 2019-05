Katie Taylor laat Delfine Persoon uit hotel gooien Valerie Hardie

29 mei 2019

17u02 46 Boksen De psychologische oorlog is begonnen in New York. Gisterenavond heeft Katie Taylor haar rivale Delfine Persoon uit het hotel laten zetten, waar ze allebei logeerden. ‘Totaal respectloos,’ fulmineert haar coach Filiep Tampere.

Maandag nam Delfine Persoon samen met haar coach Filiep Tampere hun intrek in het Renaissance Hotel in Manhattan, op wandelafstand van het Madison Square Garden, waar zaterdag het gevecht om alle vier wereldtitels op het spel staan. Dinsdagavond kregen ze evenwel te horen dat ze hun koffers alweer mochten pakken - Katie Taylor wilde niet dat haar rivale in hetzelfde hotel logeerde. Een psychologisch steekspelletje want dat kwam uiteraard niet uit de lucht vallen - het is al langer bekend waar de twee boksers zouden logeren.

Begrijpelijk dat Tampere woedend was. “Totaal respectloos. Natuurlijk heb ik van mijn oren gemaakt maar dat veranderde niets. ‘Delfine is nummer één van de wereld, Taylor het nummer drie - dat ze aan hààr dan zeggen te verhuizen.’ Maakt niets uit. Net nu we geïnstalleerd waren en onze draai vonden, moesten we ‘s avonds in zeven haasten vertrekken. We zitten nu een kwartier rijden verder. En dat terwijl we net met de supporters afspraken...”

Zo, het venijn is er al. Zaterdag kan Persoon haar van repliek dienen.