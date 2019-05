Katie Taylor: “Het wordt de beste tegen de beste” Valerie Hardie

29 mei 2019

20u27 0 Meer Sport Met haar WBO-, WBA- en IBF-gordel voor haar uitgestald, sprak ook Katie Taylor vandaag in New York met de internationale pers over wat er zaterdag voor haar op het spel staat. ‘Ik wil geschiedenis schrijven,’ zei de 32-jarige Ierse.

Ze zaten ver van elkaar verwijderd vandaag in het Hulu Theatre in Manhattan. Katie Taylor uiterst links, Delfine Persoon uiterst rechts. Zo te zien wil de Ierse Persoon zo lang mogelijk ontlopen, ook al zegt ze niets dan respect te hebben voor de West-Vlaamse. “Ze is een fantastische kampioene. Het wordt de beste tegen de beste, de ene kampioene tegen de andere. Het wordt ongetwijfeld de moeilijkste kamp uit mijn carrière maar ik ben klaar om de uitdaging aan te gaan. We zijn allebei naar hier gekomen om te schitteren. Ik heb er altijd van gedroomd om alle titels te bezitten. Dat ik die kans krijg om in het Madison Square Garden te doen uitkomen... Het kan niet beter. Dit is wat ik altijd al wou.”

Na haar olympische titel in 2012 moet het titelgevecht zaterdag een tweede hoogtepunt in haar carrière worden, vervolgde Taylor nog. “Vier titels in handen hebben, om de undisputed champion te zijn - dat is waar elke bokser naar streeft. Ik snap welke belangen er op het spel staan maar ik kijk er al naar uit om zaterdag in de ring te stappen. Dit is de reden waarom ik al die jaren terug ben beginnen boksen.”

Taylor zal zowel in New York als in eigen land vurig aangemoedigd worden. In Ierland is ze waanzinnig populair. “Ik merk dat ik van alle kanten gesteund word. Ik hoop dat ik al mijn supporters zaterdag kan bedanken met een overwinning en hen trots kan maken.”