Kassa kassa voor Brecel en piepjonge Mertens op World Cup snooker, kwartfinaleticket is binnen LPB

27 juni 2019

18u23 9 Snooker Kassa kassa voor Luca Brecel en Ben Mertens op de World Cup snooker in het Chinese Wuxi. De jonge Belgen boekten met een vierde zege op rij hun ticket voor de kwartfinale op dit WK voor landenteams. Goed voor een cheque van 40.000 dollar (35.000 euro).

De 14-jarige Ben Mertens, de jongste deelnemer ooit op de World Cup, toont zich in Wuxi een waardige ploegmaat voor Brecel. Vanmiddag verloor Mertens pas zijn eerste frame van het toernooi. Geen erg, Cyprus moest er met 4-1 aan geloven, de kwartfinaleplaats kwam niet meer in gevaar.

Voor Mertens, die een profcarrière ambieert, is de World Cup een unieke ervaring om zich te meten met de allerbesten. De coming man binnen het Belgische snooker was normaliter echter niet geselecteerd voor het evenement. Dat voorrecht is voorbehouden voor de Belgische kampioen bij de seniors (Kevin Hanssens, red.). Door een scheuring binnen de Belgische snookerfederatie ontstond er onenigheid over wie met Brecel naar China zou afreizen. World Snooker, de internationale snookerbond, was het geruzie beu en duidde zelf Mertens aan als ploegmaat voor Brecel. Geen slechte keuze, zo blijkt.

Morgen treffen Brecel en Mertens in hun laatste groepsduel Schotland, dat met John Higgins, gewezen nummer één van de wereld, en Stephen Maguire twee toppers afvaardigt. Als onze jonge landgenoten, samen goed voor 38 jaar, Higgins en Maguire, samen 82 jaar, kunnen vloeren met 4-1, zijn ze groepswinnaar. Daarna wacht op zaterdag een kwartfinale tegen China B of Wales.