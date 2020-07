Kassa kassa: Delfine Persoon krijgt voorstel op herkansing tegen Katie Taylor VH

06 juli 2020

11u40 82 Boksen Het scenario waar Delfine Persoon (35) niet meer in geloofde, dient zich in augustus nu toch aan: een herkansing tegen Katie Taylor, de Ierse boksster die op 1 juni 2019 in New York haar WBC-titel stal.



Voor alle duidelijkheid: Delfine Persoon heeft nog niet toegezegd, al beweerde Eddie Hearn, de promotor van Katie Taylor, tijdens een interview met bokszender IFL TV dat een “akkoord heel dichtbij” is. Kan haast niet anders. Persoon en haar trainer Filiep Tampere zijn al meer dan een jaar vragende partij voor een herkansing. In New York raakte de politie-inspectrice haar WBC-wereldtitel bij de lichtgewichten kwijt aan Taylor door een bedenkelijke jurering. “Als Taylor morgen zegt dat een rematch kan, dan zetten wij direct alles op alles”, zei Persoon vijf weken terug nog. Nu doet ze er even het zwijgen toe. Op bevel van Hearn. Tot alles in kannen en kruiken is.

In Engeland

Katie Taylor en haar entourage stonden nooit te springen om Persoon een herkansing te geven met vier bokstitels (WBC, WBA, WBO en IBF) als inzet. Ze waren zelfs al rond met de Puerto Ricaanse Amanda Serrano om op 2 mei in de Manchester Arena te boksen. Tot het coronavirus die plannen in de war stuurde. Serrano had meer zin in een spelletje in een realityshow van 200.000 dollar (176.810 euro) dan in een trip naar Engeland. Hearn mocht dus op zoek naar een vervangster en kwam uit bij Delfine Persoon. Als beide partijen het eens raken, kunnen ze op 22 augustus, in de tuin van Hearn in Brentwoord, Essex, voor eens en altijd onder elkaar uitmaken wie nu de beste is. Zonder publiek, wel op Sky Sports.

Kassa kassa

Persoon heeft niets te verliezen. Haar titel was ze toch al kwijt. Als ze ingaat op het voorstel, kan ze niet alleen haar eer herstellen, maar ook nog eens langs de kassa passeren. Op 1 juni bokste ze in Madison Square Garden voor 200.000 dollar - ook al is de beurs nu kleiner, dan nog is dat welgekomen voor Persoon, die samen met Tampere aan een boksproject in Gits bezig is: de bouw van een boksaccommodatie en trainingshal. De Vlaamse regering kende vrijdag nog een subsidie van 272.543 euro toe, maar dat volstaat niet om het hele project te financieren.

Een profkamp in augustus tast ook haar olympische droom niet aan. Het BOIC gaf zijn zegen al: Persoon mag als prof weer de ring in en kan daarna opnieuw de draad oppikken tijdens het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in juni 2021 in Parijs - áls dat er nog komt. Kortom: niets staat een gevecht met Taylor in de weg. De vraag is alleen of de Persoon van 2020 wel de Persoon van 2019 is. In mei sukkelde ze nog met de gevolgen van een nekhernia én een zware longontsteking - twee factoren die leidden tot een nederlaag midden maart tijdens een eerste OKT in Londen. In 2019 nam Persoon twee maanden vrij om haar titelkamp voor te bereiden en Taylor te verrassen - die ‘luxe’ zal ze nu niet kennen. Het woord is aan Persoon.

