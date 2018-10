Karateka Quentin Mahauden verovert gouden medaille op Olympische Jeugdspelen XC

18 oktober 2018

20u09 0 Meer Sport Karateka Quentin Mahauden heeft de gouden medaille behaald in kumite (-68 kg) op de slotdag van de Olympische Jeugdspelen in Buenos Aires. Mahauden haalde het in de finale met 1-0 van de Marokkaan Yassine Sekouri. België keert zo met negen stuks eremetaal terug uit Argentinië.

In de groepsfase was Mahauden met 2-0 te sterk voor Bojan Boskovic uit Montenegro. De Italiaan Rosario Ruggiero versloeg hij met 7-6. Het duel met de Oekraïner Robert Shyroian eindigde op 0-0. In de halve finales versloeg de Waals-Brabander de Kazach Abilmansur Batyrgali met 3-1.

Eerder in Buenos Aires pakte Maite Beernaert (verspringen) goud. Jules Vangeel (kajak sprint), Simon Morssinkhof (teamjumping), Badr Achab (taekwondo) en de Belgische basketbalploeg 3x3 bij de jongens veroverden zilver. Julien Carraggi (gemengde teamcompetitie badminton), Alessia Corrao (judo) en Senna Roos (boogschieten) verzekerden zich van een bronzen medaille.

Vier jaar geleden was de Belgische delegatie in Nankin goed voor zes medailles, na de eerste editie van de Jeugdspelen keerden de Belgen in 2010 met vijf medailles terug uit Singapore.

Youth Olympic Champion ! Quentin Mahauden in Karate ! Awesome boy @BuenosAires2018 #feelthefuture pic.twitter.com/ORQoNKMrIv Team Belgium(@ teambelgium) link