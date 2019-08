Exclusief voor abonnees Kapitein Sam Deroo bij start kwalificatietoernooi tegen VS: “Voor deze groep laatste kans op olympische droom”



Bart Fieremans

09 augustus 2019

09u00 0 Volleybal De VS, Nederland en Zuid-Korea: België moet zich dit weekend voorbij deze landen wurmen om als groepswinnaar naar de Spelen in Tokio te mogen. Met vanavond (19u) al het moment van de waarheid in het eerste groepsduel. Amerika, dat is ‘Hercules’ in volley. “Hoe moeilijk ook, we geloven in die éne kans - voor deze groep wellicht de laatste”, zegt kapitein Sam Deroo.

Voor de Red Dragons is het olympisch kwalificatietoernooi in Ahoy in Rotterdam te doen, een prachtige accommodatie die nogal wat Belgische fans verleiden zal om de nationale ploeg in hun olympische missie verbaal te steunen. Maar in de tweede groepsmatch zaterdag zal Ahoy wél als het hol van de leeuw aanvoelen, met Nederland als opponent én duizenden gekke Oranjefans in de tribune.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor Tokio 2020, in januari volgt nog een (moeilijkere) herkansing in een continentaal toernooi. Veel marge op fouten heeft België dus niet met drie tegenstanders in afnemende moeilijkheidsgraad. Amerika is zonder twijfel de zwaarste klip: het nummer twee van de wereld, brons vorig jaar op het WK in Italië en zilver in de prestigieuze Nations League vorige maand. Sam Deroo spreekt zich uit over de aartsmoeilijke olympische droom. (Lees verder onder de foto)

Gelukkig raakte je als kapitein na een buikspierblessure net op tijd fit.

“Ja, ik had in de voorbereiding een klein buikspierscheurtje opgelopen. Niet ideaal, maar in die periode heb ik fysiek goed kunnen werken aan de benen. Ik zal fysiek in orde zijn – misschien is het technisch nog niet perfect, maar ik zal mijn plan kunnen trekken. De blessure mag wel niet opnieuw opspelen. Het is heel lastig als de buikspieren pijn doen, zoiets legt je volledig lam. Maar ik zal me tot het uiterste pushen.”

