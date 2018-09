Kapitein en kersvers vader Sam Deroo bij start WK volleybal: “Groep zit nu op leeftijd en niveau dat we moeten oogsten” Bart Fieremans in Italië

12 september 2018

11u15 0 Meer Sport Vanavond (20u30) trappen de Red Dragons hun WK volleybal in Firenze af tegen Argentinië. Op het vorige WK in 2014 overleefde België de eerste pouleronde niet, nu is doorgaan naar de tweede ronde een must. Kapitein Sam Deroo: “Dit WK is van levensbelang voor onze ambities.”

Met welk gevoel stappen jullie nu het WK in?

“Het is wat een opluchting dat het WK nu eindelijk begint. We zijn zeer vroeg gestart voor een lange intensieve WK-voorbereiding. Ik denk dat we nog nooit zoveel tijd samen hebben doorgebracht met de nationale ploeg. We zijn alleszins fysiek klaar voor een lang toernooi, en hebben ook al een goeie basis kunnen leggen voor het clubseizoen na het WK. Het is onze absolute ambitie om op dit WK in de eerste ronde (in een poule van zes gaan de eerste vier landen door naar de tweede ronde met behoud van de punten, red.) de topdrie te halen, want dan maken we ook meer kans om de tweede ronde te overleven. Om vierde te eindigen met weinig punten zijn we niet naar hier gekomen.”

Welke accenten heeft de nieuwe bondscoach Andrea Anastasi gelegd?

“De vorige coach Vital Heynen vond het beperken van de foutenlast heel belangrijk, Andrea werkt meer op een gezonde agressiviteit, de durf om dingen vanuit het eigen spel en individu uit te proberen. Hij hecht veel belang aan breakpuntfases, de service, verdediging en blokorganisatie. En in de persoonlijke benadering naar de spelers zijn er grote verschillen. Hij laat wat meer de spelvreugde terug in ons spel komen dan misschien vorig jaar het geval was.”

De openingswedstrijd vanavond tegen Argentinië geldt meteen als een sleutelduel.

“Ja, toch als we onze ambitie voor een topdrieplek in de eerste ronde willen waarmaken. Als we deze match verliezen, spelen we al meteen met het mes op de keel om de andere duels te winnen. Het zal een dubbeltje op zijn kant zijn. Argentinië is een zeer degelijke ploeg. Luciano De Cecco reken ik tot de drie beste setters van de wereld. Facunde Conte is een buitengewone hitter, van wereldkwaliteit…”

Hoeveel verder staan de Red Dragons in vergelijking met het vorige WK vier jaar geleden?

“De libero en de setter zijn sindsdien veranderd, we spelen wat met een andere stijl. Maar diegenen die er nog bijzijn, zijn allemaal gegroeid in hun positie en in ervaring. We zijn op een leeftijd gekomen dat we ons beste niveau halen. De middenmannen, de hoeken... Absoluut. Op dat WK in 2014 hadden we in principe al de tweede ronde kunnen halen, we hadden toen vele kansen laten liggen om matchen te winnen die we nipt verloren. Nu is die tweede ronde halen een must, anders spreken we over een gigantische ontgoocheling.”

Ik heb veel van deze zomer opgegeven om te investeren in de campagne van de nationale ploeg, dan wil ik op dit WK ook niet snel naar huis Sam Deroo

Goed presteren op dit WK helpt ook jullie wereldranking, die dan weer belangrijk is voor de kwalificatiekans richting de Spelen van Tokio, jullie ultieme droom.

“Ja, het is van wereldbelang dat we hier een zak punten proberen te scoren richting de Spelen. Dat beseffen we, maar je kunt niet lopen voor je kunt stappen. Nu telt het WK, en van dag tot dag het maximum eruit te halen. De groep zit nu wel op een niveau dat we moeten beginnen oogsten. De resultaten moeten de komende twee, drie à vier jaar volgen. Laat ons hopen dat we al op dit WK iets laten kunnen zien. Het EK vorig jaar waarin we nipt brons misliepen was al een eerste teken. Qua resultaten moeten we stapsgewijs naar een nog hoger niveau groeien.”

Je bent pas recent papa. Zal je de kleine Bas niet missen op dit WK?

“Hij is sinds maandag vier weken oud. Het is langs een kant wel spijtig dat ik hem nu niet kan zien, maar na dit WK zijn we nog een heel seizoen samen, en met facetime kan je tegenwoordig veel contact hebben. Ik heb nu veel van deze zomer opgegeven om te investeren in de campagne van de nationale ploeg, dan wil ik op dit WK ook niet snel naar huis (lacht).”

