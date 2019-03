Kansspelcommissie: “Hockeyspelers hebben niet op eigen wedstrijden gegokt” YP

20 maart 2019

18u10

Bron: Belga, Sporza 0 Meer Sport Belgische hockeyspelers hebben niet op eigen wedstrijden gegokt. Dat blijkt uit het onderzoek naar het gokgedrag van Belgische spelers door de Kansspelcommissie, meldt Sporza.be en het nieuws wordt bevestigd door woordvoerster van de Kansspelcommmissie Marjolein De Paepe. "Er werden geen inbreuken op de wetgeving vastgesteld", zegt ze.

In januari raakte bekend dat de Kansspelcommissie een onderzoek had gestart naar mogelijke gokpraktijken tijdens het WK van 2018 in het Indiase Bhubaneswar, waar de Red Lions zich tot wereldkampioen kroonden. Verschillende kranten meldden toen dat spelers gegokt hadden op de wedstrijden. De Belgische hockeybond (KBHB) had verklaard dat een of meerdere reservespelers, die niet meereisden naar het WK, gegokt zouden hebben op WK-wedstrijden.

De Kansspelcommissie heeft niet alleen de spelers, maar ook de staf gecontroleerd, en is tot de conclusie gekomen dat er geen enkele inbreuk werd gepleegd. Het onderzoek naar de hockeymannen maakte deel uit van een systematische screening. "De controlecel screent verschillende sporten en die controles staan los van berichten over mogelijke gokpraktijken", zegt De Paepe.

"We hebben wel gemerkt dat er weinig aandacht is voor sensibilisering rond gokken binnen de hockeywereld", zegt De Paepe nog, die onder meer verwijst naar het protocol met de Pro League rond de monitoring van weddenschappen. "We kunnen de sportbonden niets opleggen, maar we zouden wel graag meer aandacht voor de thematiek zien, zodat de spelers geïnformeerd worden over wat wel of niet kan.”