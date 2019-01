Kansspelcommissie buigt zich over mogelijke gokpraktijken van drie Red Lions tijdens WK hockey GVS

15 januari 2019

14u53

Bron: Belga 0 Meer Sport Tijdens het succesvolle WK van vorige maand in India hebben enkele leden van de Belgische hockeyselectie mogelijk illegale weddenschappen geplaatst. Volgens de kranten La Dernière Heure en La Libre zijn drie spelers van de kersverse wereldkampioen in het vizier van de onderzoekers. De hockeybond bevestigt vandaag gecontacteerd te zijn door de kansspelcommissie.

"We bevinden ons in het stadium dat de kansspelcommissie informatie verzamelt. In tegenstelling tot wat is gezegd, gaat het niet om een onderzoek door de politie", benadrukt Denis Van Damme, directeur marketing en communicatie van de Belgische Hockeyfederatie KBHB. "We zijn ingegaan op de vraag van de genoemde commissie, die een kopie wenste van de wedstrijdbladen van de Red Lions in India."

Mocht het parket beslissen een gerechtelijk onderzoek te starten, dan zal de hockeybond zijn medewerking verlenen. "Uiteraard zullen wij dan als KBHB meewerken met de bevoegde instanties", aldus Van Damme, die benadrukt dat elke speler aanwezig in India op de hoogte was van het verbod om te gokken op een match van de Belgen of een ander land present in het toernooi.

"Wij hebben hen gecontacteerd en gevraagd of ze betrokken waren bij online weddenschappen. Niemand heeft daar positief op gereageerd", gaat Van Damme verder. "Nu stelt zich de vraag of het verbod ook geldt voor een lid van de ploeg die niet geselecteerd werd voor het toernooi of zelfs voor een lid van de staf die niet op het wedstrijdblad stond."

Van Damme onderstreept verder dat de hockeybond "zo transparant mogelijk" wil zijn en dat de positie van de KBHB duidelijk is. "Alleen onze sport en ons imago tellen", aldus de bondsman.

De Belgische wet verbiedt weddenschappen op wedstrijden in een competitie waarop de gokker een directe impact kan hebben. De straffen variëren van een boete tot drie jaar cel.