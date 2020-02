Kansas City Chiefs winnen Super Bowl na doldwaze slotfase, Brady neemt fans in de maling TLB

03 februari 2020

06u10

Bron: ANP 0 Super Bowl Kansas City Chiefs heeft de 54ste Super Bowl gewonnen, het kampioenschap in het American Football. De Chiefs versloegen in het Hard Rock Stadium van Miami de San Francisco 49ers met 31-20.

TOUCHDOWN | Williams scoort weer! De Chiefs zijn nu zo goed als zeker van de titel.



2️⃣0️⃣-3️⃣1️⃣ #SBLIV #Superbowl pic.twitter.com/tsNhkSjJEf Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Het zag er lang naar uit dat de titel naar de 49ers zou gaan. Met nog minder dan zeven minuten te spelen leidde San Francisco nog met 20-10. Toch slaagde Kansas City er in om in de slotfase drie touchdowns te scoren. Man van de wedstrijd werd Patrick Mahomes, de pas 24-jarige quarterback van Kansas. Hij stond met een reeks precieze passes aan de basis van twee touchdowns en scoorde er ook nog een met een eigen loopactie.

TOUCHDOWN | De Chiefs staan op voorsprong! Williams met de touchdown.



2️⃣0️⃣-2️⃣4️⃣ #SBLIV #Superbowl pic.twitter.com/VN9lBCRDUt Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Tweede titel voor Chiefs, Brady misleidt fans

Kansas City neemt de titel over van de New England Patriots die de cup vorig jaar wonnen. Het was de tweede titel uit de clubhistorie. Het eerste kampioenschap won de ploeg exact 50 jaar geleden. De 49ers speelden de zevende Super Bowl uit de clubhistorie en bleef op vijf titels staan. Het laatste kampioenschap voor het Californische team was in 1995.

De wedstrijd werd voorafgegaan door een eerbetoon aan de vorige week overleden basketballegende Kobe Bryant. De spelers stelden zich op aan weerszijde van de 24-yardlijn (het rugnummer van Bryant) en hielden een moment stilte.

Tijdens de rust verzorgden Shakira en Jennifer Lopez met pompende beats en veel flair voor een wervelende show. Ook de adverteerders hebben traditiegetrouw hun beste beentjes voorgezet om tijdens de Super Bowl een plek in het meest begeerde reclameblok van het jaar te veroveren. Legende Tom Brady dook op in zo’n reclamespotje en nam daarin de fans in de maling. De 42-jarige quarterback leek in eerste instantie het einde van zijn carrière aan te kondigen, maar het bleek om een commercial van streamingdienst Hulu te gaan.

I have an important announcement #ad pic.twitter.com/58KD1jmaC3 Tom Brady(@ TomBrady) link