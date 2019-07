Kanontijd voor Shelly-Ann Fraser-Pryce op 100m,

Shelly-Ann Fraser-Pryce houdt Dina Asher-Smith achter zich op de 100 meter

De Jamaicaanse Shelly-Ann Fraser-Pryce heeft de 100 meter gewonnen op de Diamond League-meeting in Londen. Fraser-Pryce bleef in de Britse hoofdstad lokale ster Dina Asher-Smith voor in een kanontijd van 10.78. Asher-Smith klokte 10.92.

Fraser-Pryce, tweevoudig olympisch kampioene (in 2008 en 2012) en terug op het hoogste niveau na twee jaar geleden mama te zijn geworden, bleef vijf honderdsten van een seconde onder de beste wereldjaarprestatie van 10.73 van haar landgenote Elaine Thompson.

De derde plaats was voor de Ivoriaanse Marie-Josée Ta Lou, vicewereldkampioene in 2017, in 10.98.

Obiri loopt beste wereldjaarprestatie op 5000m , nieuw Europees record voor Hassan

De Keniaanse Hellen Obiri heeft op de Diamond League-meeting in Londen een beste wereldjaarprestatie gelopen op de 5000 meter. De regerend wereldkampioene finishte in 14:20.36, de vijfde beste tijd ooit, voor haar landgenote Agnes Jebet Tirop (14:20.68) en de Nederlandse Sifan Hassan (14:22.12). Voor Hassan volstond die tijd om haar eigen Europees record te verbeteren, dat sinds juli vorig jaar op 14:22.34 stond. De Nederlandse is in grote vorm en verbeterde vorige week in Monaco nog het wereldrecord op de mijl (4:12.33).