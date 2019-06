Kan het dan toch? Eliud Kipchoge probeert in oktober onder twee uur te duiken op marathon DMM

27 juni 2019

23u17 0 Atletiek Eliud Kipchoge waagt in oktober in Wenen een poging om de marathon onder de magische grens van twee uur te lopen. De Britse chemiereus Ineos, het bedrijf achter het evenement, kwam vandaag met het nieuws naar buiten.

Kipchoge zal de marathon lopen op een parcours van 4,3 kilometer dat wordt uitgestippeld in de Oostenrijkse hoofdstad. De 34-jarige Keniaan is de huidige wereldrecordhouder met een tijd van 2u01:39, vorig jaar neergezet in Berlijn. Een nieuwe recordtijd zal hoe dan ook niet officieel worden erkend door de IAAF. In mei 2017 liep Kipchoge, in een door Nike gesponsorde poging, al eens 2u00:25 op het Formule 1-circuit van Monza.

Voorlopig is 12 oktober vastgelegd voor de nieuwe poging in Wenen. Maar vanwege het weer kan de race ook in een van de acht dagen daarna worden gehouden. “Het lopen van de snelste marathon ooit in 2.00.25 was het meest trotse moment in mijn carrière”, zegt Eliud Kipchoge. “Ik ben heel erg enthousiast dat ik nog een kans krijg om onder die magische barrière van 2 uur te komen. Ik zeg altijd dat geen mens grenzen heeft, en ik weet dat het voor mij mogelijk is om die barrière te breken.”

De Ineos 1.59, zoals het project gaat heten, zal dit najaar op zowel traditionele als digitale kanalen worden uitgezonden. De bedoeling is dat er tienduizenden toeschouwers bij aanwezig kunnen zijn.