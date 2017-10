Kampioen Oostende versterkt selectie met oude bekende Vladimir Mihailovic XC

12u31

Bron: Belga 0 photo_news Meer Sport Landskampioen BC Oostende heeft de Montenegrijnse international Vladimir Mihailovic toegevoegd aan de kern. Hij moet bij de kustploeg de geblesseerde Bosniër Nedim Buza vervangen, zo is vandaag bekendgemaakt.

Mihailovic heeft al een verleden bij Oostende. "In 2014 deed hij reeds een korte maar geslaagde interim naar aanloop van en deelname aan het Euroleague kwalificatietoernooi in Vilnius", legt de club uit. "Sedertdien was Vladimir uitsluitend in de Duitse competitie actief bij onder andere Tuebingen, Wuerzburg en Oldenburg."



"Hij is snel, atletisch en een goeie verdediger. Hij past dus perfect in het huidige team van BCO", luidt het verder.



Mihailovic ondertekende een contract tot 31 december 2017.



Nedim Buzza is door een stressfractuur in het linkerkuitbeen drie maanden buiten strijd.

Lees ook: Belgische basketbalclubs kennen tegenstanders in groepsfase Europe Cup