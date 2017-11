Kalenderconflict blokkeert 200 spelers

(waaronder Van Rossom en Lojeski)

Raf Bastiaenssen

07u00 0 Photo News Sam Van Rossom (l) Meer Sport Wanneer de Belgian Lions vanavond (Lotto Arena, 20.30u) hun WK-voorronde tegen Frankrijk aanvangen, dan is dat zonder Sam Van Rossom en Matt Lojeski. Beiden actief in de Euroleague en beiden door hun respectievelijke clubs Valencia en Panathinaikos Athene niet vrijgegeven.

Het is het gevolg van een kalenderconflict tussen basketbalfederatie FIBA en Euroleague, organisator van de belangrijkste Europabeker met de zestien absolute topteams. Tot vorig jaar programmeerde FIBA de voorronde van een EK altijd begin september. Om de nationale teams meer uitstraling te geven, besliste FIBA om de speelkalender te verspreiden over drie 'windows' (november, februari en juni), met telkens een onderbreking van de nationale competities, naar analogie met het voetbal.

Een onzinnige misrekening van FIBA, zo blijkt. In zijn zoektocht naar extra uitstraling (of beter: in zijn concurrentie met Euroleague, nvdr) holt het zijn eigen landencompetitie uit. Tijdens deze 'windows' lassen NBA en Euroleague geen onderbreking in en geven ze hun spelers niet vrij. Het gaat over ruim 200 potentiële internationals: 150 in Euroleague actief, 56 in NBA. Met de onbeschikbaarheid van Van Rossom en Lojeski valt de averij voor de Lions nog mee. Toplanden zoals Spanje, Frankrijk en Rusland zien hun selecties gedecimeerd. (RBE)