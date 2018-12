Jury unaniem: Gouden Nina Derwael ontvangt het Vlaams Sportjuweel MH

03 december 2018

19u25

Bron: Belga 0 Meer Sport Turnster en kersvers wereldkampioene Nina Derwael heeft vanavond in het Brusselse hotel The Dominican het Vlaams Sportjuweel ontvangen, een prijs van de Vlaamse Gemeenschap die wordt toegekend aan een Vlaamse sporter die in de loop van het jaar een opmerkelijke prestatie leverde of een uitzonderlijke loopbaan afsloot. De negenkoppige jury riep de Truiense unaniem uit tot laureate.

De achttienjarige Derwael schitterde ruim een maand geleden nog op het WK turnen in Doha, met goud op de brug en een vierde plaats all-around. De Limburgse schreef sportgeschiedenis, want zorgde zo voor de eerste Belgische gouden medaille op een mondiaal turnkampioenschap. Derwael won eerder op het jaar in Glasgow ook al Europees goud op de brug en zilver op de balk.

Die prestaties maken Derwael een topfavoriete om in alle eindejaarslijstjes hoog te scoren. De Truiense werd begin november nog bekroond door een jury van (oud-)sportkampioenen met de Nationale Trofee voor Sportverdiensten. Vorig jaar kreeg Derwael al de Vlaamse Reus (een trofee van de Vlaamse sportpers) na haar Europese titel en WK-brons aan de brug. Vorig jaar werd het Vlaamse Sportjuweel uitgereikt aan snowboarder Seppe Smits. Atleten kunnen de prijs maar één keer in hun sportcarrière krijgen.