Julie Vanloo keert terug naar Zweden

16 januari 2020

18u52

Julie Vanloo gaat opnieuw aan de slag bij Lulea, de Zweedse club waarvoor de point guard in het seizoen 2015-16 al eens aantrad. Dat heeft Lulea donderdag aangekondigd.

De 26-jarige Oostendse verdedigde de voorbije maanden de kleuren van het Australische Townsville Fire, dat zich in 2015, 2016 en 2018 tot kampioen kroonde. Het reguliere seizoen in Australië eindigt binnen drie weken. Townsville Fire is zevende en voorlaatste en komt niet meer in aanmerking voor de play-offs. Julie Vanloo draait een gemiddelde van 8,8 punten, 2,1 rebounds en 4,2 assists per wedstrijd. Haar laatste match voor Townsville Fire is voorzien op 2 februari.

Vanloo pakte in 2015-2016 de Zweedse titel met Lulea, dit seizoen na twaalf speeldagen aan de leiding in de competitie. Vervolgens trok ze naar het Italiaanse Ragusa, het Turkse Istanboel, het Franse Lyon, het Hongaarse PEAC Pecs, waarna ze in Australië belandde.

Afgelopen december ontbrak Julie Vanloo, die met de Belgian Cats brons behaalde op het EK van 2017 en vierde werd op het WK van 2018, in de voorselectie van bondscoach Philip Mestdagh voor het olympisch kwalificatietoernooi van 6 tot 9 februari in Oostende.