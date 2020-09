Julie Allemand ziet sterk debuutjaar in WNBA beloond met plek in All-Rookie Team Redactie

19u39 0 WNBA Julie Allemand (Indiana Fever) heeft een plaatsje gekregen in het All-Rookie Team van de WNBA. Een bekroning voor de beste speelsters die hun debuut maken in de WNBA.

Julie Allemand maakte in haar eerste seizoen in de WNBA gemiddeld 8,5 punten, pakte 4,6 rebounds en deelde 5,8 assists uit. Daarmee haalde ze de tweede plaats in de ranking van meeste aantal assists. Nooit eerder haalde een Rookie meer dan 7,0 punten, 4,0 rebounds en 5,0 assists per wedstrijd in een seizoen. Toch werd Allemand niet tot Rookie van het Jaar verkozen. Die onderscheiding ging vorige week naar de Amerikaanse Crystal Dangerfield (Minnesota).

Allemand werd verkozen door elf van de twaalf WNBA coaches. Die kozen elk vijf speelsters uit de competitie, behalve van de eigen club. Julie Allemand is de zesde speelster die voor Indiana in de WNBA All-Rookie Team terecht komt, na Teaira McCowan (2019), Kelsey Mitchell (2018), Tiffany Mitchell (2016), Natalie Achonwa (2015) en Tan White (2005).

De speelsters van het All-Rookie Team in de WNBA zijn Crystal Dangerfield (Minnesota Lynx), Satou Sabally (Dallas Wings), Chennedy Carter (Atlanta Dream) en Jazmine Jones (New York Liberty).