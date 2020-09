Julie Allemand verliest met Indiana zevende match op rij in WNBA XC

06 september 2020

10u21

Bron: Belga 0 WNBA Julie Allemand en Indiana zijn voor de zevende keer op rij de boot ingegaan in de WNBA. Ditmaal was Connecticut met 96-77 te sterk.

Allemand kwam 35 minuten in actie. Daarin was de Belgian Cat goed voor zeven punten, acht assists en zes rebounds. In de stand staat Indiana met vijf zeges tegen veertien nederlagen op de tiende plaats. Een plaats versieren in de play-offs, voorbehouden voor de top acht, wordt weer wat lastiger. Indiana telt twee verliesmatchen meer dan het nummer acht Dallas.

De WNBA-competitie wordt deze zomer afgewerkt op de IMG Academy in Bradenton (Florida). De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen. In de verkorte reguliere competitie dienen 22 wedstrijden te worden afgewerkt, vorig jaar waren dat er nog 34. Nadien volgen in oktober de play-offs.

Lees ook: Toronto maakt gelijk tegen Boston, ook Denver en Clippers in evenwicht