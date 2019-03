Julie Allemand verlengt contract bij Lyon ASVEL met een seizoen XC

20 maart 2019



Julie Allemand heeft haar contract bij Lyon ASVEL met één seizoen verlengd. Dat deelde de leider in de Franse basketbalcompetitie mee.

De 22-jarige Luikse is aan haar tweede seizoen bezig voor Lyon, dat haar in augustus 2017 overnam van Castors Braine. Ze groeide uit tot een revelatie op het WK in Tenerife, waar ze met de Belgian Cats als vierde eindigde. Met 8,2 assists per wedstrijd was ze de assistenkoningin van het toernooi. Dit seizoen ontbolsterde Allemand zich al helemaal in de competitie.

"Ze laat een gemiddelde van 10,6 punten per match optekenen (met een slaagpercentage van 79,8% op tweepunters), 3,8 rebounds en 7 beslissende passes, goed voor een efficiency van 17,7; één van de beste cijfers in de LFB", deelde haar club mee in een communiqué.

"Het stemt ons heel tevreden dat Julie ons vertrouwen geeft door haar avontuur bij Lyon te verlengen", stelde Tony Parker, de grootste aandeelhouder van de club, die van 2001 tot 2018 furore maakte bij de Spurs van San Antonio en nu voor Charlotte Hornets uitkomt in de NBA. "We zijn blij om haar bij ons te houden, terwijl ze felbegeerd was door andere clubs, na haar knalprestaties bij Lyon en met België op het wereldkampioenschap."

Lyon staat op drie speeldagen van het einde van de reguliere competitie aan kop van het kampioenschap, na gestrand te zijn in de halve finales van de Franse beker (uitgeschakeld door Bourges) en in de kwartfinales van de FIBA EuroCup (gewipt door het Spaanse Girona).

