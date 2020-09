Julie Allemand is terug van avontuur in WNBA: “Elke dag werd ik op corona getest en wie controle miste, kreeg boete van 5.000 dollar” Emma Meesseman haalt playoffs wel met Washington Valerie Hardie

14 september 2020

17u00 0 Basketbal Emma Meesseman heeft het op de valreep gered met Washington en begint morgen aan de playoffs in de WNBA. Die andere Belgian Cat, Julie Allemand, is intussen weer in het land en kan van een weekje rust genieten.

Do or die. Dat is dinsdagnacht de inzet wanneer Emma Meesseman het met de Washington Mystics in de eerste ronde van de playoffs opneemt tegen Phoenix. Zondag kon de titelverdediger in de WNBA zich als allerlaatste kwalificeren door Atlanta te verslaan (85-78), onder meer dankzij 14 punten, 7 assists en 3 rebounds van Meesseman. Julie Allemand zat dan al op het vliegtuig richting Brussel. De spelverdeelster greep met Indiana Fever naast de playoffs. Aan Allemand lag het niet. Geen enkele rookie sloot haar debuutjaar in de WNBA af met een gemiddelde van 8,5 punten, 5,8 assists en 4,6 rebounds per match. “En toch ben ik niet helemaal voldaan," zei de 24-jarige Luikse gisteren. “Dat zal ik nooit zijn omdat ik weet dat er nog zoveel facetten van mijn spel zijn die beter kunnen. Ik besef ook dat ik meer een leider moet zijn op het terrein, ook al ben ik eerder timide ernaast. Ik wil een complete speelster worden.”

Het waren voor Allemand twee leerrijke en intense maanden in de WNBA-bubbel in Florida, waar ze sinds 25 juni élke dag op corona werd getest. “En wie z’n controle miste, moest 24 uur in quarantaine en kreeg een boete van 5.000 dollar (4.250 euro, nvdr). (grinnikt) Ik was altijd op de afspraak.” In de WNBA maakte de point guard kennis met een ander type basketbal dan ze gewend was. Fysieker. Harder. “Volgens mij was élke speelster sterker dan ik," zei ze. “Dat maakte dat ik de basket niet makkelijk kon aanvallen, wat ik in Europa wel veel doe.” Allemand speelde dan een ander wapen uit: haar driepunters. Ze schoot die aan 45,9 procent binnen. Alleen Alysha Clark, met negen dienstjaren bij Seattle op de teller, was nog secuurder (52,5%). Allemand: “Daar heb ik in Indianapolis, waar ik toch twee weken in quarantaine zat, op m’n eentje hard op geoefend. Ik kon beschikken over zo’n shooting machine - volgens mij nam ik 1.000 shots per dag en dat heeft geloond. Ik had veel vertrouwen in mijn shots.”

Allemand kreeg in de VS een spoedcursus in maturiteit. Het thema racisme en Black Lives Matter staat dit seizoen centraal in de WNBA. “Ik zag hoe de speelsters allemaal waren aangedaan door het thema maar ik had niet de indruk dat ik kon helpen, ik wist niet hoe. Intussen snap ik dat ze vooral verlangden dat ik hen steun. Het was soms heel ontroerend en aangrijpend en ik ben blij dat ik dit seizoen kon meemaken. Ik ben op twee maanden heel volwassen geworden. Het zijn allemaal zaken waar ik drie jaar geleden nooit klaar voor zou zijn geweest - nu wel.” De Belgian Cats kunnen er hun voordeel maar bij doen.