Julie Allemand feest in WNBA: Belgian Cat pakt eerste zege met Indiana Fever Redactie

30 juli 2020

08u41 0 Basketbal Julie Allemand heeft woensdagavond met haar team Indiana Fever een eerste overwinning behaald in het nieuwe WNBA-seizoen. Phoenix Mercury ging met 106-100 voor de bijl.

De 24-jarige Allemand speelde bijna een halfuur mee. Daarin was de Luikse goed voor drie rebounds, twee punten en twee assists. Haar teamgenotes Tiffany Mitchell (24 punten) en Candice Dupree (23 punten) vonden vlot de weg naar de korf, maar moesten de titel van topschutter wel aan Bria Hartley (26 punten) van Phoenix laten.

Voor Indiana was het de tweede wedstrijd van de nieuwe competitie. Afgelopen weekend verloren Allemand en co hun openingsmatch tegen uittredend kampioen Washington Mystics, met Emma Meesseman. Vrijdag komt Indiana opnieuw in actie tegen Dallas Wings.

that's our point guard 😤 pic.twitter.com/BaaoguJG2Q Indiana Fever ⛹️‍♀️🏀(@ IndianaFever) link

Het seizoen in de WNBA moest oorspronkelijk op 15 mei van start gaan, maar werd uitgesteld vanwege de coronacrisis. De competitie gaat dit jaar in Florida in verkorte vorm door op de IMG-academie in Bradenton, dichtbij Tampa Bay. De WNBA koos ervoor alle speelsters in één bubbel onder te brengen om zo het risico op coronabesmetting te verkleinen.

In de reguliere competitie dienen 22 wedstrijden te worden afgewerkt, vorig jaar waren dat er nog 34. Nadien volgen in oktober de play-offs. Twaalf teams nemen deel.

