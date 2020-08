Julie Allemand en Indiana Fever verrassen leider Seattle SVL

21 augustus 2020

09u21

Bron: Belga 0

Het Indiana Fever van Belgian Cat Julie Allemand heeft voor een verrassing gezorgd in de WNBA. Het team uit Indianapolis diende leider Seattle Storm haar tweede nederlaag in dertien duels toe. Het werd 90-84 in Bradenton (Florida), waar op de IMG Academy alle wedstrijden worden afgewerkt zonder publiek. Seattle, met sterspeelsters Breanna Stewart en Sue Bird, won haar laatste negen wedstrijden.

Julie Allemand blijft het uitstekend doen in de WNBA. Dit keer was ze goed voor twaalf punten, zeven rebounds en zes assists in 34 minuten speeltijd. Ze staat in het assistenklassement voorlopig op de derde plaats met een gemiddelde van 5,4 per wedstrijd.

Indiana doet dankzij haar zege een goede zaak in de strijd om de play-offs, waarvoor enkel de top 8 zich kwalificeert. Allemand en co staan voorlopig zevende met vijf zeges en zeven nederlagen. Uittredend kampioen Washington Mystics, met Emma Meesseman, zijn voorlopig tegenvallend negende met vier zeges en zeven nederlagen.

