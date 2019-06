Judoka Van Snick meteen out in EK Minsk: “Groot gevoel van onrechtvaardigheid” Bart Fieremans in Minsk

22 juni 2019

13u37

Bron: Eigen berichtgeving 0 Europese Spelen Ongeloof op het gezicht van Charline Van Snick: haar exit in haar eerste kamp bij het EK judo tegen Gultaj Mammadaliyeva (IJF 51) op de Europese Spelen in Minsk voelde onterecht aan, al keek ze ook naar zichzelf: “Dit was niet mijn normale niveau vandaag.”

Van Snick, tweevoudig Europees kampioene in de -48kg, hoopte in Minsk haar eerste EK-medaille te pakken bij de -52 kg. In die categorie treedt ze aan sinds het einde van de Olympische Spelen 2016 in Rio, maar net als in de twee vorige EK’s mag ze ook in Wit-Rusland na haar eerste optreden in pakken. Het verlies tegen de lager ingeschatte Mammadaliyeva in de achtste finales – Van Snick was als reekshoofd in de eerste ronde vrij - kwam er na een derde strafpunt in de Golden Score.

Maar Van Snick vond dat ze al na de reguliere tijd had moeten winnen: “Mijn eerste gevoel is onrechtvaardigheid en onbegrip. In mijn ogen scoor ik twee keer. Ik herbekeek de match en heb gevraagd aan de arbiters om het uit te leggen. Ik had de indruk dat ik meer initiatief nam in de match. Maar de arbiters aan de mat beschikken hier niet over een videosysteem om een actie te herzien.” Over het strafpunt na een aanvallende fout in de Golden Score sloeg ze wel mea culpa: “Daar overhaast ik wat. Die aanval had ik niet moeten doen, zeker omdat ik dominant was. IK had vroeger een oplossing moeten vinden.” (lees verder onder de foto)

Geen excuses

Fysiek zocht Van Snick geen excuses: “Ik voelde me krachtig genoeg, al laat het zware dieet altijd wat sporen na. Misschien miste ik wat explosiviteit. Het niveau vandaag was toch niet mijn normale niveau.”

Voor het vertrouwen is het uiteraard ook niet goed dat de laatste grote kampioenschappen voor Van Snick telkens op een domper uitdraaiden: “Maar ik ga niet zeggen dat er nu een vloek op rust. Het grote publiek onthoudt de kampioenschappen, maar ik heb vorig seizoen een goed seizoen gedraaid met een derde plaats op de Masters. Ik probeer hieruit te leren en blik nu vooruit naar het WK in augustus.”