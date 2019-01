Judoka Sami Chouchi verovert bronzen medaille in Tel Aviv GVS

25 januari 2019

19u59

Bron: Belga 0 Meer Sport De 25-jarige Sami Chouchi (-81 kg) heeft de bronzen medaille veroverd op de Grand Prix judo in Tel Aviv. In de kamp voor het brons had hij net geen halve minuut nodig om zijn drie jaar jongere Portugese tegenstrever Anri Egutidze met een magistrale beenveeg plat op de rug te smijten en zo de winnende ippon te scoren.

Voor Chouchi (IJF 16) is het zijn tweede IJF World Tour-medaille, nadat hij in oktober van vorig jaar in Mexico goud veroverde op de Grand Prix van Cancun. Daarmee toont de Europese vicekampioen dat hij constant kan presteren op het allerhoogste niveau. De run naar de Olympische Spelen van Tokio in 2020 lijkt een nek-aan-nekrace te zullen worden met zijn rechtstreekse concurrent Matthias Casse, die momenteel op de derde plaats staat op de olympische ranking en elf plaatsen en 627 punten voorsprong heeft op zijn Franstalige collega.

Anri Egutidze (IJF 12) verloor in Tel Aviv voor de tweede opeenvolgende keer van Chouchi. In april 2017 haalde de Brusselaar het al eens van de Portugees in de openingsronde van het EK in Warschau.

