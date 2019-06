Judoka Nikiforov mag Belgische vlag dragen in Europese Spelen Minsk: “Mik op hoogst mogelijke medaille” Bart Fieremans in Minsk

20 juni 2019

16u30 0 Europese Spelen Morgenavond (21 uur Belgische tijd) klinkt het startschot van de Europese Spelen in Minsk. De Belgische delegatie in het multisportevent bestaat uit 50 atleten, die judoka Toma Nikiforov op de openingsceremonie als vlaggendrager mag aanvoeren.

Nikiforov volgt zo karabijnschieter Lionel Cox op. De winnaar van olympisch zilver in Londen 2012 mocht in de allereerste editie van de Europese Spelen in 2015 in het Azerbeidjaanse Baku met de Belgische driekleur pronken. Nikiforov won vier jaar geleden in Baku ook een bronzen medaille, maar verdedigt in Minsk bovendien zijn status als regerend Europees kampioen in de gewichtscategorie -100kg.

In Minsk zal ook het Belgische gymnastiekboegbeeld Nina Derwael van de partij zijn, als regerend Europees en wereldkampioen op de brug met ongelijke leggers kwam zij uiteraard ook in aanmerking als vlaggendraagster. Maar zij arriveert pas volgende week in Wit-Rusland omdat haar competitie pas op 27 juni start. Charline Van Snick - Olympisch brons in Londen 2012 en goud in Baku 2015 – heeft dan weer pech dat ze niet kan deelnemen aan de openingsceremonie omdat ze een dag later al in competitie treedt en zich daarop moet focussen. “Dat is een beetje het verhaal van mijn leven”, zo kon Van Snick er nog een beetje mee lachen. “Ik heb een Universiade meegemaakt, nam deel aan twee Olympische Spelen en begin nu aan mijn tweede Europese Spelen, maar nooit kon ik een openingsceremonie live beleven. Ik hoop dat ze toch aan mij zouden gedacht hebben als vlaggendraagster, maar die vraag is dus ook nu niet aan de orde.”

De gewichtsklasse van Nikiforov staat pas op maandag gepland. Hij voelt zich vereerd dat hij Team Belgium op deze Europese Spelen mag aanvoeren: “Het kwam wat als een verrassing, Team Belgium telt namelijk veel kampioenen. Ik zal de vlag met trots dragen, ook voor mijn club, de Crossing in Schaarbeek, voor Defensie en voor Brussel, mijn stad. Ik vertrouw erop dat deze tweede editie van de Europese Spelen een boodschap van hoop mag uitdragen en mensen zal motiveren om zichzelf te overtreffen via de sport.”

Over zijn ambitie op de Europese Spelen in Minsk moest Nikiforov niet lang nadenken: ”Ik wil weerkeren met de hoogst mogelijke medaille.”