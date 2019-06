Judoka Matthias Casse verovert EK-goud bij -81 kg: “Had geen besef meer van tijd” LPB/XC/BF

23 juni 2019

17u54

Bron: Belga 40 Europese Spelen Judoka Matthias Casse heeft de gouden medaille veroverd in de klasse tot 81kg op het EK judo, dat in Minsk plaatsvindt tijdens de Europese Spelen. In de finale haalde Casse (IJF 4) het met waza-ari van de Bulgaar Ivaylo Ivanov (IJF 12), die op het EK van 2016 brons behaalde.

Zo zorgde Casse voor het vijfde Belgische eremetaal in de Wit-Russische hoofdstad. Zaterdag bezorgde Jorre Verstraeten België brons in de categorie tot 60 kg. De overige drie medailles kwamen op naam van de acrogymploeg, die uitpakte met twee keer goud en één keer zilver.

Casse versloeg de Italiaan Christian Parlati (IJF 23) met ippon en vervolgens de Zweed Robin Pacek (IJF 39) met waza-ari. In de kwartfinales klopte Casse de Duitser Alexander Wieczerzak (IJF 19), de wereldkampioen van 2017 en goed voor brons op het WK vorig jaar, met een golden score in de verlengingen. Enkel de Georgiër Luka Maisuradze (IJF 28) kon onze landgenoot nog uit de finale houden. De kamp werd een nagelbijter, in de Golden Score haalde Casse het uiteindelijk met ippon.

Casse: “Dit geeft veel zelfvertrouwen”

“Ik had geen besef van de tijd”, vertelde Casse achteraf over de kamp. “Ik voelde een klein moment om een aanval te doen en dacht dat het een ippon was. Ik heb hem niet zien vallen. Dan zag ik dat ik een waza-ari kreeg en keek ik naar de klok: nog negentien seconden. Ik dacht vooral: ‘kalm blijven nu’. Dat riep ook de coach. Ik wist dat nog een strafpunt mocht krijgen. Ik heb het goed overleefd.”

“Dit EK-goud toont aan dat ik snel progressie maak bij de senioren en bij de besten hoor. Richting het WK geeft dit ook veel zelfvertrouwen. Op het WK komen er nog veel sterke Japanners bij en de wereldkampioen van Iran, maar ik kijk er al naar uit om de voorbereiding te starten.”

Coach Mark van der Ham ziet zijn pupil vertrouwen tanken voor het WK en de Spelen volgend jaar. “Sowieso is een medaille mooi, zeker als je een heel toernooi wint met goeie scores, goede wedstrijden en rustig blijft onder de spanning. Het sterkste vind ik hoe hij in zijn hoofd koel is gebleven. Hij is een zelfstandige jongen die steeds volwassener wordt. Deze ervaring neemt hij mee om goed te presteren op het WK en wellicht ook de Spelen.”

Sami Chouchi strandde eerder vandaag in de achtste finales. Chouchi, die vorig jaar op het EK in Tel Aviv zilver veroverde, pakte met ippon de scalp van de Spanjaard Jose Maria Mendiola Izquieta (IJF 69). In de achtste finales bleek Attila Ungvari (IJF 32) te sterk, de Hongaar haalde het in de Golden Score.

In de categorie tot 70 kg was het meteen einde verhaal voor Roxane Taeymans (IJF 28) en Gabriella Willems (IJF 27). Taeymans verloor met ippon van de Kroatische Barbara Matic (IJF 18), Willems ging met waza-ari onderuit tegen de Portugese Barbara Timo (IJF 30).

Abdul Malik Umayev (IJF 128) strandde bij zijn EK-debuut in de eerste ronde bij de -73 kg. De 19-jarige judoka, 128e op de IJF-ranking, moest met ippon zijn meerdere erkennen in de Wit-Rus Vadzim Shoka (IJF 30).

Maandag verschijnen Joachim Bottieau (-90 kg) en Toma Nikiforov (-100 kg) nog op de tatami. LEK/